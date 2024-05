Deel dit: Share App Mail Tweet

Lancia dood? Nee, wij reden de nieuwe Ypsilon

Als autoliefhebber voelt het bijna als een blijde bevalling. Het op een haar na overleden Lancia herrijst met een nieuwe Lancia Ypsilon.

Als een beroemd merk, dat op sterven na dood is, toch op het allerlaatste moment nog met een model komt, wat moet je daar dan van denken? Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn? Of heel nuchter, dat wonderen niet bestaan?

Lancia Ypsilon echte Lancia?

Een dubbel gevoel dus. Is de nieuwe Ypsilon een echte, nieuwe Lancia of een doekje voor het bloeden, gemaakt van universele Stellantis-stof? Het is maar hoe je het bekijkt. Zwartkijkers en hardcore merkliefhebbers zullen mogelijk het laatste van mening zijn, omdat de Lancia Ypsilon inderdaad zijn platform en bijna al zijn techniek deelt met tal van andere Stellantis-modellen.

Is het simpelweg het broertje van de Opel Corsa en Peugeot 208 in een Lancia-jasje? Ja natuurlijk, maar als je zo redeneert, kun je menig model afserveren. De 208 heeft bijvoorbeeld laten zien met zijn design voldoende onderscheidend vermogen te bieden.

Niet helemaal premiumgevoel

De Lancia Ypsilon is zeker geen remake van de oude Ypsilon, die niet met pensioen wil omdat heel Italië nog steeds gek op hem is. De styling van de Ypsilon laat het nieuwe Lancia zien, met moderne lijnen en hier en daar een klassieke touch. Met mooie materialen en een luxe cabine-ervaring heeft hij een beetje Italiaanse flair.

Ons het premiumgevoel geven lukt nog niet helemaal, want in de leuk vormgegeven cockpit met koffietafel (een halfrond plateau dat uit het dashboard steekt) zien we toch te veel goedkoop glanzend plastic.

Geen nieuws onder de motorkap

Onder de motorkap weinig nieuws: de Ypsilon heeft dezelfde elektrische aandrijflijn als eerdergenoemde familieleden. Zoals de 156 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft en zijn energie haalt uit een 54 kWh-accupakket, waarmee hij dik 400 km ver moet komen.

Maar er is ook nog een alternatief, een 1.2 Turbo Hybrid eDCT6. Een driecilinder benzinemotor die kracht put uit een turbo en daarbij 28 pk elektrische ondersteuning krijgt. Zijn vermogen van 100 pk brengt hij over op de voorwielen via een zestraps automaat en daarmee haalt deze vier meter lange en1.182 kg zware supermini toch nog een topsnelheid van 190 km/h.

Op zuinigheid ingesteld

De elektrische Lancia Ypsilon presteert zoals je mag verwachten van een Stellantis-supermini: goed, maar niet buitengewoon. Hij moet het, net als zijn benzinebroer, van zijn complete uitrusting hebben. De 1.2 Turbo Hybrid, die met een prijs van 29.700 euro de instapper van de reeks is, biedt voldoende prestaties, maar is niet sportief.

In plaats daarvan is hij vooral op zuinigheid ingesteld. De volledig elektrische versie (vanaf 35.400 euro) stuurt lichter, maar communicatiever en is ook comfortabeler afgesteld. Maar welke versie je ook kiest, het dubbele gevoel blijft.