Dit Chinese automerk houdt het voor gezien in Europa

Er zijn tal van Chinese automerken met de ambitie om naar Europa te komen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vraag maar aan Great Wall, dat eind augustus zijn Europese hoofdkantoor sluit en alle honderd medewerkers op straat zet.

Great Wall is actief in onder meer Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met het submerk Ora. Uit berichtgeving in Duitse media blijkt dat Great Wall niet uit die landen vertrekt, maar de plannen voor een verdere uitbreiding heeft geschrapt.

Great Wall-verkopen in Europa

De Europese verkopen blijken namelijk zwaar tegen te vallen, met slechts 6.300 registraties in 2023. Dat is slechts een schijntje van de ruim 1,2 miljoen auto’s die Great Wall vorig jaar wist af te zetten, waarvan zo’n 316.000 buiten China.

Het concern had zichzelf tot doel gesteld om al in 2025 een miljoen auto’s te verkopen op overzeese markten, maar dat is nu verschoven naar 2030. De marktomstandigheden buiten het eigen land blijken moeilijker te zijn dan gedacht.

Europees onderzoek naar staatssteun

Dat heeft niet alleen te maken met de afvlakkende vraag naar elektrische auto’s, maar ook met het feit dat de Europese consument conservatief is en wel een héél goede reden moet hebben om een Chinese auto te kopen, zoals een lagere prijs.

Daarbij is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar Chinese staatssteun, die fabrikanten uit het land een oneerlijk voordeel zou bieden, omdat ze met name EV’s voor een lagere prijs kunnen aanbieden dan Europese merken. De EU dreigt nu met extra importtarieven.

Ora Funky Cat en Ballet Cat

Great Wall voert de merken GWM (pick-ups), Haval (SUV’s), Ora (elektrische auto’s), Tank (luxe-SUV’s) en Wey (premiummodellen). Ora zou je kunnen kennen van de vrolijk genaamde Funky Cat en van de meest seksistische auto op de markt, de Ballet Cat.