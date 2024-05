Deel dit: Share App Mail Tweet

Door dít kleine streepje is de Fiat Topolino in Italië illegaal

De Italiaanse politie heeft in de haven van Livorno meer dan honderd exemplaren van de nieuwe Fiat Topolino in beslag genomen. Zaten er drugs in verstopt? Illegale immigranten? Niks van dat alles. Het probleem is één klein designdetail op de flanken van de Topolino.

Weet je nog dat de nieuwe Alfa Romeo Junior eigenlijk Milano zou gaan heten? Alfa veranderde de naam op het allerlaatste moment na kritiek van een Italiaanse politicus. De Junior wordt niet in Italië gebouwd, dus zou hij volgens de wet geen Italiaanse naam mogen hebben, vond de man.

Bedankt voor de gratis publiciteit

Nou deed Alfa Romeo niks illegaals door zijn compacte cross-over Milano te noemen, maar om de goede sfeer niet te verstoren, besloot de fabrikant toch de naam van het model te veranderen. In het bijgaande persbericht bedankte Alfa de Italiaanse overheid doodleuk voor de gratis publiciteit.

Fiat Topolino heeft groter probleem

Afijn, Fiat heeft een veel serieuzer probleem met de Topolino. Het schattige zusje van de Citroën Ami en Opel Rocks Electric mag opeens niet verkocht worden in Italië. De politie heeft er in de haven van Livorno honderdvierendertig in beslag genomen.

De boosdoener zit op de flanken, waar Fiat een klein decoratiestripje heeft geplakt in de kleuren van de Italiaanse vlag. En dat stripje mag daar niet zitten, aangezien de Topolino in Marokko wordt gebouwd, niet in Italië.

Italiaanse producten beschermen

Het land heeft in december 2003 een wet geïntroduceerd om Italiaanse producten te beschermen. Daarin staat dat een fabrikant een product alleen mag aanprijzen als ‘made in Italy’ als het ook daadwerkelijk in Italië wordt gemaakt.

Nou doet Fiat strikt genomen niks verkeerd. Het kleine vlaggetje op de zijkant van de Topolino zit daar alleen om aan te geven dat het L7e-wagentje in Turijn is ontworpen, aldus een woordvoerder. Maar toch moeten de stickers er vanaf worden gehaald. Pas dan mogen de autootjes het land in.

Opmerkelijk is dat Fiat kennelijk compleet verrast is door de actie van de Italiaanse politie. De Topolino werd precies een jaar geleden onthuld. De Italiaanse overheid heeft dus genoeg tijd gehad om Fiat te waarschuwen voor de ‘illegaliteit’ van het vierwielertje. Maar kennelijk heeft niemand dat gedaan.