Deel dit: Share App Mail Tweet

Hè hè, Alfa Romeo denkt eindelijk aan mensen met dwangneurose!

Schrijver dezes zou nooit een Alfa Romeo kunnen kopen. Waarom niet? Omdat één element van het Alfa-design bij ondergetekende allerlei dwangneurotische bellen laat afgaan. Een kentekenplaat hoort in het midden te zitten. Punt!

En daar is Alfa Romeo het eindelijk mee eens. Toekomstige modellen van het Italiaanse merk zullen het kenteken niet meer aan de linkerkant hebben (voor de kijkers rechts), maar keurig op de middenlijn. Al heeft dat besluit niks te maken met de voorkeur van licht dwangmatige autojournalisten.

Voetgangersveiligheid

“We kunnen de kentekenplaat niet meer aan de zijkant plaatsen, vanwege de homologatieregels voor voetgangersveiligheid”, zegt Alfa Romeo-ontwerper Alejandro Mesonero-Romanos. “Ik ben daar blij mee, overigens. Ik ben een van die mensen die van symmetrie houdt.”

Alfa Romeo 156

De uit het lood geplaatste nummerplaat is sinds 1997, toen de succesvolle 156 op de markt kwam, een kenmerk van Alfa Romeo’s. Door het kenteken uit de weg te schuiven, kan de Scudetto-grille doorlopen in de voorbumper. De nieuwe Junior is de eerste Alfa die het niet meer heeft.

Volgens Mesonero-Romanos krijgen de opvolgers van de Giulia en Stelvio eenzelfde soort grille als de elektrische versie van de Junior, met een 3D-voorstelling van het Alfa-logo erin. Op toekomstige EV’s zal de Scudetto weinig meer zijn dan een grafische voorstelling, zonder koelfunctie, zegt hij.

Nieuwe Stelvio in 2025

Alfa heeft bevestigd dat de nieuwe Stelvio in 2025 debuteert, gevolgd door de Giulia een jaar later. Die laatste krijgt een uitgesproken coupé-achtig uiterlijk. Beide zullen gebruikmaken van het STLA Large-platform van Stellantis en volledig elektrisch zijn.