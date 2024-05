Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime Duitse occasion koop je nu voor 2.500 euro

Als tweede (of eerste, OK) auto in een gezin is er veel te zeggen voor een model dat compact en tòch ruim is. Jaren geleden was dit een klasse op zich, maar die modellen zijn allemaal verdwenen. Volkomen onterecht! Nu zijn ze wel lekker betaalbaar als ‘mama’s taxi’!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 2.500 euro. Vind je de Opel Meriva niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of zaterdag.

Opel Meriva (2003 – 2010)

Deze eerste generatie van de Meriva (de tweede was anders) heeft enkele karakteristieke eigenschappen. De verschuifbare achterbank is in de voorste stand te verbreden en dan breed genoeg voor drie kinderen, maar in de achterste stand kunnen twee volwassenen opvallend riant zitten. Met de bank in de voorste stand is de bagageruimte liefst 415 liter groot, daarop heeft de concurrentie geen antwoord.

De constructie van die bank brengt ook veel gewicht mee, de Meriva is 160 kg zwaarder dan de Fusion. Dat werkt door in bijvoorbeeld verbruik en belasting. De Opel rijdt niet meer dan redelijk, maar een 1,6 haalt nog wel 1 op 13. In Haaksbergen staat een zilvergrijze 1,6 ‘Cosmo’ (2008, 159.000 km) te koop voor 2.500 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De elektrische stuurbekrachtiging valt soms uit, door een losgetrilde stekker. Als een relais op de brandstofpomp stuk gaat, stopt de motor. Op zich is dat een kleinigheid, maar het is een heel lastig bereikbaar onderdeel, dat kost dus tijd en geld! Uitvallende instrumenten zijn vaak het gevolg van water in de linkerachterstijl (!), omdat daar een massapunt zit dat dit veroorzaakt.

Als de motor op drie cilinders loopt (direct uitzetten!), is meestal de kabelboom doorgesleten. Een motor die slecht loopt, kan worden veroorzaakt door vervuiling in de uitlaatgasrecycling. De garage maakt dit alleen maar schoon.