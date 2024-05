Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche elektrificeert legendarische sportwagen: eerste hybride 911

De Porsche 911 behoeft onder zowel liefhebbers als niet-kenners geen introductie. De legendarische sportwagen ondergaat nu een van de grootste technische wijzigingen ooit. De techneuten in Stuttgart hebben de Neunelfer geëlektrificeerd middels hybride-techniek.

Door de geschiedenis heen is de techniek van de 911 al vaker grondig vernieuwd. Zo maakte Porsche in 1997 de overstap van een lucht- naar een watergekoeld motorblok en heeft de komst van turbo’s, partikelfilters en katalysatoren ook de nodige ontwikkelingsuren gekost.

De nieuwe hybride Porsche 911

Met de nieuwe hybride 911, of T-Hybrid zoals Porsche het noemt, wordt een nieuw tijdperk ingeluid. Maar dit betekent niet dat een ander tijdperk wordt afgesloten. De sportwagen heeft niet altijd elektrohulp.

Voorlopig beschikt enkel de Porsche Carrera GTS over het T-Hybrid systeem. De aandrijflijn bestaat dan uit een nieuwe 3,6-liter boxermotor die zuurstof tot zich neemt middels een elektrische uitlaatgasturbo. Deze turbo heeft een elektromotor tussen de compressor en het turbinewiel waardoor deze sneller opspoelt.

Overigens heeft die elektro-turbo nog een functie. Hij werkt ook als generator en kan tot 11 kW aan elektrische energie terugleveren. Opvallend is dat er dus maar één turbo wordt geplaatst. Volgens Porsche zorgt deze wastegate-loze turbo juist voor verbeterde respons en dynamiek. Of dat ook echt zo is, moet nog blijken. Wil je op de hoogte blijven van een test met de nieuwe hybride Porsche 911? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

De turbo is niet het enige onderdeel van de nieuwe Porsche 911 Carrera GTS dat hulp krijgt van een elektromotor. In de PDK-transmissie is een synchroonmotor geplaatst. Die zorgt vanaf stationair toerental voor 150 Nm aan koppel en 40 KW aan vermogen.

De elektromotoren van de Porsche 911 zijn gekoppeld aan een 1,9 kWh 12 volt-accupakket. Het hybride-systeem zorgt niet alleen voor een lagere CO2-uitstoot, maar heeft ook voordelen wat betreft prestaties. Overigens zijn die betere prestaties niet enkel toe te schrijven aan het gebruik van elektrohulp. Het motorblok heeft 0,6 liter meer aan slagvolume en is nog verder verbeterd. Hierdoor levert de brandstofmotor 5 pk meer (485 pk). Het aantal Nm koppel blijft gelijk met 570.

Hoewel de nieuwe GTS 50 kilogram zwaarder is dan het uitgaande model, is hij sneller op de Nürburgring en sprint hij van 0 naar 100 km/h in 3,0 seconden (0,4 seconde sneller). De topsnelheid ligt met 312 km/h 1 km/h hoger. Het systeemvermogen bedraagt 541 pk en 610 Nm aan koppel. Het vermogen wordt in geval van de Targa altijd naar alle vier de willen gestuurd. Bij de coupé kan je ook kiezen voor achterwielaandrijving.

Verder heeft de GTS nu standaard achterasbesturing, heeft hij een 10 millimeter verlaagd sportchassis met variabele dempers en zijn er nieuwe wielen beschikbaar.

Niet-hybride

Genoeg over de hybride Porsche 911. Er is namelijk ook nog gewoon de 911 Carrera. Die heeft de 3,0-liter boxermotor voorzien van twee turbo’s. Ook dat motorblok is flink aangepakt. Zo heeft de achterwielaandrijver de intercooler van de vorige Turbo-modellen die zich nu onder het rooster bij de achterklep bevindt.

Door de aanpassing daalt de uitstoot en stijgt het vermogen tot 394 pk en 450 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 km/h sprint het model nu in 4,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 294 km/h. Kies je voor het met Sport Chrono Pakket, dan wordt de sprinttijd verkocht tot 3,9 seconden. Net als de GTS heeft de ‘normale’ Carrera altijd een PDK.

Met alle technische wijzigingen zou je bijna vergeten dat de designafdeling van het merk ook nog wat uren in de nieuwe 911 heeft gestoken. Met de nadruk op ‘wat uren’, want grote designwijzigingen zijn er niet. Waar je de nieuwe 911 goed aan kunt herkennen is het achterkleprooster. Die heeft nu aan beide kanten vijf lamellen, voorheen waren dit er negen.

Het interieur van de nieuwe Porsche 911 beschikt standaard over twee stoelen. De 2+2-confuguratie is zonder meerprijs aan te vinken. Een belangrijke wijziging is te vinden achter het stuur. Voor het eerst heeft de 911 geen ouderwetse kilometerteller. Deze is ingeruild voor een 12,6 inch display. Verder vind je in het midden een 10,9 inch scherm en blijft het merk trouw aan een redelijk aantal fysieke knoppen.

De Porsche 911 Carrera is nu te bestellen als cabriolet en coupé. De GTS kan je krijgen als coupé en Targa. De prijzen van de nieuwe Porsches zijn nog niet bekend. Leveringen van de 911 Carrera beginnen eind van deze zomer. Over de leveringen van de GTS zegt het merk nog niets.