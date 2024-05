Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche 911: nu als snelle hybride met meer vermogen

In Stuttgart (en ver daarbuiten) is men druk bezig geweest met het vernieuwen van de iconische Porsche 911. Voor het eerst in de geschiedenis komt de sportwagen als hybride. Daarmee is hij sneller en dynamischer dan voorheen, zo stelt het merk.

Met de Macan, Taycan en toekomstige Boxter in de etalage heeft het Duitse premiummerk een deel van zijn wagenpark geëlektrificeerd. Toch ontkomt ook de 911 niet aan een elektromotor. Gelukkig voor de echte petrolheads vind je ook in deze hybrideversie nog de befaamde boxerzescilinder achterin.

Porsche 911 is een performance hybride

Ondanks zijn deels geëlektrificeerde aandrijflijn, is perfomance nog altijd het hoofddoel van de Porsche 911. Exacte specificaties deelt het merk nog niet, maar Porsche noemt wel trots dat de hybride aandrijflijn in minder dan 7 minuten en 17 seconden een rondje Nordschleife aflegt. Dat ia 8,7 seconden sneller dan een vergelijkbare Porsche 911 van de vorige generatie.

Dat deed de Porsche 911 in handen van coureur Jörg Bergmeister, die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de hybride sportwagen. “De elektrische techniek biedt een enorm performance-voordeel op het circuit” vertelt hij. De vermogensafgifte doet volgens hem denken aan dat van natuurlijk ademende verbrandingsmotoren.

Ruim 5 miljoen testkilometers afgelegd

Uiteraard moet de Porsche 911 ook buiten de baan presteren. Om die reden is de hybride uitvoerig getest op locaties die het de hybride zwaar maken. Denk aan de vrieskou in het hoge Noorden, maar ook het snikhete stadsverkeer van Dubai. Moeilijkheden die de hybride ‘glansrijk heeft doorstaan’, zo claimt Porsche. In totaal zijn meer dan 5 miljoen testkilometers afgelegd.

Michael Rösler, algemeen directeur van de 718 en 911-modellijn, zegt: “De belangrijkste taak bij de 911 is om een nieuwe auto te maken, zonder een nieuwe auto te maken. Uiterlijke wijzigingen zullen, geheel in lijn met de ontwerpgeschiedenis van het model, minimaal zijn. Wel zien we een testmodel met een flinke, vaste achtervleugel die ook gebruikt is bij de hot lap op de Nürburgring.

Wereldpremière van de nieuwe Porsche 911

Voor meer informatie over deze nieuwe Porsche 911 hebben we nog even geduld nodig. De wereldpremière vind plaats op 28 mei en de nieuwe 911 verschijnt deze zomer.