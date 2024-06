Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Lamborghini Countach rijd je voor het geld van een Golf

Een Lamborghini Countach staat voor veel liefhebbers ergens in de top tien auto’s die ze weleens gereden willen hebben. Het nadeel is alleen dat bij zijn extreme uiterlijk en rijeigenschappen ook een extreem prijskaartje hoort. Althans, de echte. Deze replica koop je voor het geld van een aangeklede Golf.

De Countach is van 1974 tot 1990 geproduceerd. Vandaag de dag koop je in Nederland een exemplaar voor zo’n zeven ton. De klassieker is dus enkel weggelegd voor de happy few.

Lamborghini Countach voor het geld van een Golf

Hoewel het indrukwekkend is dat iemand zoveel tijd en geld in het bouwwerk heeft gestoken, is het toch duidelijk een zelfgebakken taart: ‘hij is wel leuk, maar niet zo mooi als op het plaatje.’ De koets is overigens niet door iemand zelf in een schuurtje gebouwd, maar geleverd door Automobilbau Saier.

De basis van het vehikel is een Volkswagen-chassis. Ook de krachtbron komt bij de Duitse fabrikant vandaan, het is de bekende VR6. De bouwer heeft het motorblok, net als bij een echte Lamborghini Countach, achter de voorstoelen geplaatst.

De motor levert volgens de advertentie 174 pk. Ironisch genoeg staat er op de kleppendeksel ‘Lamborghini VR6-DOHC’. Het motorblok ademt zijn gassen uit door een uitlaatsysteem van een Porsche Boxster, maar dan met vier uiteindes.

Het interieur van de replica heeft wel iets weg van dat van de originele Lamborghini Countach, maar op veel punten wijkt de nepper ook af. Zo hebben we nog nooit een infotainmentscherm met achteruitrijcamera in het Italiaanse raspaard gezien.

De prijs

De namaak Lamborghini Countach heeft een prijskaartje van 39.900 euro en staat momenteel in de buurt van Berlijn te koop. Overigens is de auto op dit moment niet TÜV-gekeurd. Het kan nog weleens lastig zijn om deze auto door de apk te krijgen en te registeren in ons land.