Duurtest: zes maanden lang met de Alfa Romeo Tonale

Na een halfjaar en circa 15.000 kilometer zeggen we addio tegen onze Alfa Romeo Tonale plug-in hybride. Dit zijn onze bevindingen.

De kans om de eerste nieuwe Alfa Romeo sinds jaren voor langere tijd te rijden, hebben we met beide handen aangegrepen. Het is één van de weinige merken die zich nog als uitgesproken sportief proberen te profileren, voor zover dat mogelijk is binnen de gelederen van Stellantis. Toch is de Tonale ons wat dat betreft niet tegengevallen.

Gedurfde keuzes

Er zijn gewaagde keuzes gemaakt om met besturing en onderstel een bovengemiddeld dynamische crossover neer te zetten, met een klein comfortoffer als enige consequentie. De hybride aandrijflijn met twee motoren heeft met 280 pk ook genoeg vermogen om tenminste iets van een glimlach op het gezicht te toveren. Met name als de rijstand ‘Dinamica’ is ingeschakeld, stuurt en gáát de Tonale PHEV Q4 als een echte Alfa.

De (optionele) verstelbare dempers van de Alfa Romeo Tonale houden de koets dan zo vlak als van een hatchback, terwijl de 122 pk sterke elektromotor op de achteras voelbaar al z’n krachten in de strijd gooit om de 180 pk viercilinder te ondersteunen, die de voorwielen voor zijn rekening neemt. Wat we hebben gemist, is de mogelijkheid om de gedragingen van besturing, motor(en), transmissie en dempers naar eigen inzicht te configureren. De drie ‘DNA’-presets zijn niet voldoende om op alle omstandigheden het beste antwoord te formuleren. In de automaatstand kan de zesbak soms wat onvoorspelbaar reageren.

Als je die mooie aluminium schakelflippers zelf bedient, reageert de transmissie van de Alfa Romeo Tonale vlot. Het is misschien vloeken in de kerk, maar Alfa zou er goed aan doen om het hese motorgeluid (desnoods via de speakers) op kunstmatige wijze wat op te leuken.

De elektrische actieradius, die afhankelijk van rijstijl en omstandigheden tussen de 40 en 60 kilometer varieerde, is ons ook meegevallen. Met een kleinere wielset kan er waarschijnlijk nog een paar kilometer bij worden opgeteld. Maar het verbruik van de 1,3-liter turbomotor als de accu leeg is, is wel iets om rekening mee te houden. Zo’n downsize-blokje in combinatie met een flink gewicht (en die grote wielen) resulteerde niet zelden in een consumptie van zo’n 10 liter brandstof per honderd kilometer. Zodoende is het gemiddelde over de volledige duurtest een weinig indrukwekkende 1 op 19,3, terwijl we geen mogelijkheid onbenut hebben gelaten om te stekkeren.

Voel de Alfa Romeo-rijder zich thuis in de Tonale?

De Alfa Romeo-rijder zal zich in de Tonale thuisvoelen. Het dashboard is op de rijder gefocust, de zitpositie is aangenaam en het grote stuur ligt lekker in de hand. Er zijn genoeg fysieke knoppen om zonder afleiding van de rijtaak alle boordelektronica te bedienen, en erboven bevindt zich een eenvoudig te doorgronden infotainmentsysteem. Niet hypermodern, wel functioneel genoeg met goede smartphone-connectiviteit en prima TomTom-navigatie. Ook de telefoonapp voor bediening op afstand hebben we als stabiel ervaren.

Het formaat mag wat groter om de bediening te vereenvoudigen. Sommige passagiers klaagden over een achterbankleuning die te rechtop stond. Voorin zijn de stoelen aan de korte kant, maar door ruime instelmogelijkheden en een goede pasvorm zijn ze op de lange afstand voldoende comfortabel gebleken.