Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot: BYD test Model Y-concurrent in Nederland

BYD is in Nederland aan het testen met een gloednieuw model. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst spotte vanochtend de Sea Lion 07 op de A10 bij Amsterdam.

Dat BYD bezig is met een concurrent voor de Tesla Model Y is geen geheim. Begin dit jaar konden we al beeld van de Sea Lion 07 laten zien. Ook over de specificaties is al wat bekend.

Tesla Model Y-concurrent

De BYD Sea Lion 07 is iets forser dan de Tesla Model Y. Hij is 4,83 meter lang, 1,62 meter hoog en 1,93 meter breed. De auto heeft altijd een elektrische aandrijving met een of twee elektromotoren.

(Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie)

(Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie)

Het instapmodel heeft een vermogen van 232 pk, maar er is ook een versie met één elektromotor en 313 pk. De versie met twee elektromotoren, en dus vierwielaandrijving, heeft 531 pk.

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en leuke occasions. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

BYD gebruikt een batterij van 82,5 kWh groot en daarmee zou de actieradius van de Sea Lion ruim 500 kilometer bedragen. Echter, de specificaties zijn nog niet officieel bevestigd.

BYD Sea Lion 07 naar Nederland

Ook laat BYD nog niet weten of de auto naar Nederland komt, maar door deze spot vermoeden we dat wel. Autovisie wacht nog op reactie van BYD.