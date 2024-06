Deel dit: Share App Mail Tweet

Nürburgring: dit kost een rondje en dit moet je betalen als je crasht

De Nürburgring Nordschleife is een begrip onder autoliefhebbers. En dat is niet alleen omdat de ‘Groene Hel’ vroeger gebruikt werd voor diverse raceklasses. Met name de Touristenfahrten hebben de laatste jaren veel liefhebbers getrokken. Maar wat kost een rondje en wat moet er betaald worden als je crasht?

Op de Nürburgring is veel geschiedenis geschreven. Zowel positief als negatief. Het is een circuit met veel hoge snelheden, verschillende soorten bochten en hoogteschillen. Hoewel je ook zonder circuitervaring prima een rondje kunt rijden, kan zelfoverschatting snel resulteren in een crash. Internet staat dan ook vol van (bijna) ongelukken.

Dit kost een rondje over de Nürburgring Nordschleife

Over de Nürburgring Nordschleife rijden mag als de motor of auto goedgekeurd is voor de openbare weg. Belangrijk is wel dat je voor vertrek de evenementenkalder van de Ring controleert. Soms wordt het circuit voor races of evenementen gebruikt. Neem ook alle regels en verplichtingen goed door.

Wat kost een rondje over de Nürburgring Nordschleife? Voor een ronde over het bijna 21 kilometer lange circuit ben je van maandag tot en met donderdag 30 euro kwijt. Van vrijdag tot en met zondag en op feestdagen bedragen de kosten 35 euro per ronde. Ga je vaker? Dan zijn er ook credits te koop, hiermee krijgt je korting. Een seizoenkaart is te koop voor 3.000 euro, je kan dan onbeperkt rondes rijden.

Dit moet je betalen als je crasht

Een rondje over de Nürburgring Nordschleife is dus niet al te niet duur, tenzij je brokken maakt. Een crash kan flink in de papieren lopen. Het begint natuurlijk allemaal bij de kosten van jouw auto. Je kan hem helemaal total loss rijden.

Als je tijdens de Touristenfahrten op de Nürburgring Nordschleife crasht, dan lopen de kosten gauw op. Wordt het ongeval afgezet, dan moet je al zo’n 238 euro betalen voor de start van de werkzaamheden. Moet een deel van de vangrail vervangen worden, dan betaal je 28 euro per meter. Levering en installatie van het stuk vangrail kost 69 euro per meter. Ook het loon voor het personeel moet betaald worden. Dit kost je 58 euro per halfuur.

Nordschleife afsluiten kost 1.500 euro per halfuur

Is er een safetycar nodig? Dan ben je 69 euro per halfuur kwijt. Volledige afsluiting van de Nürburgring Nordschleife kost 1.500 euro per halfuur. Dan moet ook nog de bergingsdienst betaald worden, zo’n 320 euro. De auto naar Nederland transporteren is vervolgens ook niet gratis. Kortom, je moet wat geld achter de hand hebben als je een plezierrondje op de Nürburgring Nordschleife gaat maken.

Niet alle prijzen worden overigens door de Ring zelf gefactureerd, bijvoorbeeld de bergingsdienst. Ook kunnen onderdeelprijzen veranderen. Bovenstaande bedragen zijn de meest recente cijfers, maar in praktijk kunnen ze dus iets afwijken.