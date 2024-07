Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kosten de Fiat Panda en Pandina in Nederland

Elektrisch? Nee, voordat de Fiat Panda daar aan moet geloven, komt het merk met een Pandina op de markt. Zowel de nieuwe Panda als Pandina hebben een benzinemotor en inmiddels een Nederlandse prijs.

Het is overigens niet zo dat je geen elektrische Panda kan verwachten. Het merk heeft al een Grande Panda laten zien. Die auto is onderhuids vergelijkbaar met de Citroën C3 en ë-C3 en krijgt dus een benzinemotor en elektroaandrijving.

Fiat Panda aandrijflijnen en prijzen

De gewone Fiat Panda en Pandina worden dus nog steeds enkel met een brandstofmotor aangeboden. Het is een 1,0-liter driecilinder die nu bijgestaan wordt door een elektromotor in de vorm van mild-hybride techniek. De krachtbron levert in beide auto’s nog steeds 70 pk.

De ‘normale’ Panda noemt de fabrikant ‘City’. Deze instapper beschikt standaard op een 5-inch infotainmentscherm, parkeersensoren en cruise control. Voor de instap-Panda betaal je 19.470 euro.

Prijs Fiat Pandina

De Fiat Pandina kan je zien als een cross-uitvoering en is mede door zijn sportievere bumperwerk, 15 inch wielen en groter 7-inch infotainmentscherm (die in dit geval wel beschikt over Apple CarPlay en Android Auto) duurder dan de City. Veel duurder? Dat valt mee. De Fiat Pandina kost in Nederland 21.970 euro. Deze heeft dus een meerprijs van 2.500 euro.

