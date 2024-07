Deel dit: Share App Mail Tweet

De Tomaso P72 komt naar Nederland: dit is wanneer

De hypercar is een uitzonderlijke categorie voertuigen waar we als liefhebbers geen genoeg van kunnen krijgen. Als bekend wordt gemaakt dat er exemplaren naar Nederland komt, is dat dus altijd heugelijk nieuws. Zo ook in geval van de De Tomaso P72.

De P72 is een superexclusieve auto waar er, zoals de naam al doet vermoeden, slechts 72 van worden gebouwd. Voordat er ook maar een model is uitgeleverd, zijn ze al lang en breed uitverkocht. Sterker nog, er is een flinke wachtlijst.

Meerdere auto’s naar Nederland

Ondanks de kleine oplage komen er meerdere auto’s naar Nederland. Hoeveel De Tomaso P72’s er exact komen kan importeur Louwman ons nog niet vertellen. Dat het er mee dan een paar zijn, is duidelijk.

V8 of V12?

De aanleiding om even met te bellen met de importeur was een video van de Italiaanse hypercar-fabrikant. Ondanks dat de De Tomaso P72 met een 5,7-liter V8 als krachtbron heeft, is er in de video op Spa-Francorchamps een versie met V12 te horen. Het gaat hier om het eerste prototype van de auto, ook de afmetingen van dit conceptmodel zijn iets anders dan van de uiteindelijke productieversie.



Het is nog onduidelijk of een speciale uitvoering van de P72 een twaalfcilinder krijgt of dat het bij het prototype blijft. Retrofit zou ook een optie kunnen zijn. Dit betekent dat er later een V12 wordt ingebouwd. Hoewel de importeur stel dat iedere P72 vooralsnog een handbak en V8 krijgt – geheel historisch verantwoord van Ford – zal De Tomaso de video van de P72 met de V12 niet zonder reden delen.

De V12 die je in de video hoort heeft een slagvolume van 6,3 liter. De krachtbron vind je ook in de Apollo Intensa Emozione en is afkomstig van Ferrari, al wordt dat niet bevestigd door de importeur noch de fabrikant.

Dit jaar zie je de De Tomaso P72 nog in Nederland

Er wordt al tijden gesproken over de De Tomaso P72, maar wanneer hij komt, was tot op heden onduidelijk. Louwman laat nu aan Autovisie weten dat de eerste klantenauto’s in het vierde kwartaal van dit jaar uitgeleverd worden. De startprijs van het model is 1,6 miljoen euro. Dat wordt in Nederland door zijn dikke V8 nog veel meer.

