Deel dit: Share App Mail Tweet

De Fiat Grande Panda is net zo jaren tachtig als Sabrina Salerno

Boys, boys, boys, wat ziet die nieuwe Fiat Grande Panda er leuk uit! De ontwerpers hebben overduidelijk naar de klassieke Panda 4X4 gekeken en een stoer crossovertje neergezet met Italiaanse flair.

Welke retro-elementen kunnen we spotten? Het Fiat-logo rechts op de neus (voor de kijkers links), waar op de oude Panda de schuine Fiat-strepen ziten, de staande achterlichten en ook dat er ‘PANDA’ op de flanken staat, net als bij de oude 4×4.

Fiat Grande Panda met Citroën-tech

Fiat geeft helaas nog weinig informatie vrij over de nieuwe Panda. Hij is 3,99 meter lang en staat op het Smart-platform van Stellantis. Dat betekent dat de Fiat Grande Panda zijn techniek deelt met de Citroën C3 en ë-C3.

We gaan er dus vanuit dat de elektrische versie van de Panda een 113 pk leverende elektromotor heeft, gekoppeld aan een 44 kWh-batterij. De Citroën ë-C3 haalt daarmee een topsnelheid van 135 km/h en een range van 326 kilometer. Hij kan snelladen met maximaal 100 kW.

Dan is er ook nog een uitvoering met 1,2-liter driecilinder turbomotor en mild-hybride-ondersteuning. Die heeft 100 pk, 205 Nm, een handgeschakelde zesbak en doet bijna 11 seconden over de sprint naar 100 km/h.

Huidige Panda blijft in productie

Even over de naam Grande Panda, trouwens. Fiat kiest daarvoor omdat de huidige Panda gewoon leverbaar blijft, maar dan als Pandina, wat zoiets betekent als Pandaatje. De Grande Panda krijgt in de nabije toekomst gezelschap van een grotere SUV-variant, met tot wel zeven zitplaatsen.

Ook toekomstige zevenzitter

Hoe weten we dat? Omdat alle volumemerken van Stellantis in de basis dezelfde auto’s verkopen. De Fiat Grande Panda is onderhuids gelijk aan de Citroën ë-C3. De toekomstige zevenzitter komt overeen met de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera.