Hoe het kan dat deze Le Mans-racer van Nissan straatlegaal is | Sjoerds Weetjes 404

Nissan bouwde slechts één exemplaar van de R390 Road Car. Maak kennis met een tweede straatversie, want deze GT1-racewagen, waarmee op Le Mans een vijfde plek werd behaald, staat op kenteken. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Nissan R390 is zonder twijfel de meest krankzinnige straatauto die Nissan ooit op de openbare weg heeft neergezet. Hij is specifiek gebouwd om de fabrikant deel te kunnen laten nemen aan de Le Mans-races in 1997 en 1998.

Opvolger voor Skyline LM

Het reglement voor deelname aan de races in die tijd schreef voor dat de deelnemende racewagen gebaseerd moest zijn op een productiemodel. De Japanners zochten een opvolger voor de brute Skyline LM, want de Skyline kon niet langer meekomen met de concurrentie.

Aangezien de Micra, Almera, Primera etcetera geen opties waren, ontwikkelde de autobouwer een specifiek model met het oog op de racewagen. Na de typegoedkeuring van het enige homologatie-exemplaar werd begonnen met de GT1-racewagen.

Een van acht Le Mans-racers

Sjoerd heeft een van de acht gebouwde exemplaren voor de camera weten te krijgen. Het is het exemplaar waarmee Nissan in 1998 aan de start van de 24 Heures du Mans verscheen, om vervolgens 24 uur later als vijfde te finishen.

De auto stond jarenlang in het museum van Nissan in Japan, maar is momenteel in particuliere handen. En de eigenaar heeft de auto straatlegaal gemaakt. Het hele verhaal hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Sjoerd legt je uit waarom de R390 GT1 werd ontwikkeld. Hij vertelt tevens waarom de Le Mans-deelname in eerste instantie geen succes was, maar waarom de Japanners de 1998-deelname wel succesvol konden afronden.

Sjoerds Weetjes

