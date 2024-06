Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Apple CarPlay: zo gaat het jouw auto veranderen

Voor velen is de infotainmentsoftware van een auto voor een groot deel overbodig geworden met de komst van Apple CarPlay. Het Amerikaanse techbedrijf is bezig met een nieuwe generatie van de iPhone-intregatie. Zo gaat het je auto veranderen.

CarPlay is een prima software. Het is gebruiksvriendelijk en eenvoudig, net als je iPhone. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk.

Apple CarPlay 2.0

Wat er verandert met Apple CarPlay 2.0 is getoond tijdens WWDC 2024, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het merk. Duidelijk is dat de software volledig het bedieningsconcept van je auto kan veranderen.

Ieder scherm in jouw auto wordt – als je dat wil – in de toekomst voorzien van een Apple CarPlay-laag. Dit betekent dat dus ook het digitale klokkenpaneel van vormgeving verandert. Daarbij zijn ook instellingen als stoelverwarming, rijondersteuining en rijmodi in te stellen zonder uit de Apple-omgeving te gaan.

Momenteel zijn er nog maar weinig personalisatiemogelijkheden met CarPlay. Dit gaat bij de 2.0-versie veranderen. Achtergrondkleuren en schermindelingen kunnen ingesteld worden.

Apple Car Hoewel Apple met de software grote invloed heeft in de auto-industrie is de productie van een eigen EV gefaald.

Dezelfde lay-out vindt immers niet iedereen mooi en het huidige uiterlijk past wat betreft design veelal niet mooi bij het interieur van jouw auto.

Wanneer komt de nieuwe software?

Hoe de nieuwe Apple CarPlay er exact uit gaat zien, is nog de vraag. Naar verwachting wordt de software eind dit jaar uitgerold.