Deze opvallende Italiaanse occasion voor 5.000 euro moet je liggen

Je houdt van alles uit Italië: mode, muziek, eten, cultuur. En wilt natuurlijk ook in een puur Italiaanse, compacte auto rijden. De keuze is niet groot en het budget is overzichtelijk: nou vooruit, vijf mille! Maar welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte Italiaan voor maximaal 5.000 euro. Vind je Lancia Ypsilon niet zo interessant? Kijk dan naar de opties die we op dinsdag en donderdag hebben gepresenteerd.

Lancia Ypsilon (2011 – 2017)

De compacte Lancia staat niet op dezelfde basis als de Fiat en de Alfa, hij is nog wat compacter. Niettemin heeft de ‘Yp’ wel een leuk onderscheidend uiterlijk, met enkele karakteristieke details. Die stijl moet je wel net passen. De versnellingspook staat op een soort sokkel op het dashboard, dat went snel en werkt dan best fijn. Het interieur van de Lancia ziet er ook fraai uit.

Eenmaal op weg blijkt de Ypsilon ook opvallend fijn geveerd en voor zo’n compacte auto dus best comfortabel. De tweecilinder voldoet wel in de Ypsilon, de viercilinder is een 1,2 en is toch even soepeler.

In Dongen staat bij een autobedrijf een witte Ypsilon 1,2 ‘Gold’ (2013, 124.000 km) voor € 4.995.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Veel Ypsilons hebben de tweecilinder ‘TwinAir’-motor. Die heeft dus maar heel weinig olie en dat is knap kritisch. Mede door het lange onderhoudsinterval kan bij een beetje olieverbruik het peil dalen, de motor stopt er dan mee uit ‘zelfbescherming’. Bijvullen is afdoende, regelmatig peilen voorkomt dit.

De cilinders hebben elk een bobine, die kan soms stuk gaan, dat ontgaat je heus niet. Een defect contactslot komt ook wel eens voor, dat is met een noodgreep te omzeilen. Voor enkele elektronische storingen is een ‘harde reset’ afdoende.