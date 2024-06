Deel dit: Share App Mail Tweet

Mega politieachtervolging eindigt niet goed voor Volkswagen Beetle

Vroeger was een spannende politieachtervolging het hoogtepunt van een Wegmisbruikers-aflevering. Tegenwoordig deelt de Nederlandse politie zelf beelden van de capriolen die sommige weggebruikers uithalen. We zien ditmaal een wilde achtervolging van een gestolen Volkswagen Beetle.

De video is geplaatst op het YouTube-kanaal ‘Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties’. Catchy. Het account telt maar liefst 100.000 abonnees en de video’s zijn erg populair. Zo ook de video van deze intense politieachtervolging, die binnen korte tijd al talloze keren is bekeken.

Volkswagen Beetle slaat op de vlucht voor de politie

Tijdens een nachtelijke patrouille willen agenten een witte Volkswagen Beetle controleren. Hij lijkt te stoppen, maar slaat dan plots toch op de vlucht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, Koos? Terwijl de agenten de blauwe lichten aanzetten en de sirene luiden, wordt duidelijk dat de kentekenplaten op de Beetle gestolen zijn.

De achtervolging vindt plaats in het holst van de nacht, waardoor het gelukkig rustig is op straat. De meeste verkeersdeelnemers zijn eveneens blauwrood gestreept met een zwaailicht op het dak.

Autodief opgepakt na politieachtervolging

De Volkswagen Beetle vlucht naar Duitsland, om vervolgens toch weer de landsgrens met Nederland over te steken. Tijdens zij vlucht sjeest de bestuurder zo onbezonnen door struiken en over stoepranden, dat hij zijn linker voorband aan gort rijdt en snelheid verliest.

Op enig moment ziet een B-Klasse van de politie (die binnenkort vervangen wordt voor deze nieuwe politieauto) zijn kans schoon en ramt de Volkswagen Beetle, waarna andere politiewagens helpen de wegpiraat klem te rijden.

Nadat de politieachtervolging ten einde is gekomen en de verdachte in de boeien is geslagen, blijkt de Volkswagen Beetle met grof geweld te zijn gestolen in Duitsland. ‘De eigenaar is meegesleurd toen hij de verdachte probeerde tegen te houden’, schrijft de politie. De dief zal zich binnenkort mogen verantwoorden bij de rechter.