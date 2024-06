Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Nio EL8 kan wel een importheffinkje lijden

Ach en wee, de Chinese merken krijgen te maken met Europese importheffingen en kunnen hun EV’s dus niet meer voor een habbekrats verkopen! Nou, daar heeft deze Nio EL8 niet zoveel last van.

Hoezo? Krijgt Nio niet te maken met importheffingen dan? Waarschijnlijk wel, maar de modellen van het Chinese merk begeven zich niet op het budgetpad, dus kunnen ze meer incasseren. Deze nieuwe EL8 is er bijvoorbeeld vanaf 78.900 euro, maar daar komen nog wel kosten bij.

Nio EL8 met batterijhuur

Om bij Nio gebruik te kunnen maken van batterijwisselstations moet je de accu van je auto huren. In het geval van de EL8 met 75 kWh betaal je daar 169 euro per maand voor. Kies je voor de grotere accu met 100 kWh, dan gaat dat bedrag omhoog naar maar liefst 289 euro per maand.

Plek voor zes

Hoe dan ook, de Nio EL8 is bijna 19 centimeter langer dan de EL7, met een flinke wielbasis van iets meer dan 3 meter. De EL8 is geen zevenzitter, maar biedt plaats aan zes mensen op individuele stoelen. Er zijn allerlei luxe zaken leverbaar, zoals een koelkast voor de tweede zitrij en ook stoelmassage achterin.

Twee varianten

Er zijn twee uitvoeringen van de EL8. De eerste heeft een 75 kWh-batterij, haalt een actieradius van zo’n 390 kilometer en kan maximaal met 140 kW laden. Dat laatste valt een beetje tegen, maar we schreven het hierboven: bij Nio kun je de accu wisselen. Dat neemt minder dan 5 minuten in beslag.

Dan is er nog een EL8 100 kWh. Die komt ongeveer 510 kilometer ver en heeft een DC-laadsnelheid van 240 kW. Beide versies van de Nio EL8 zijn vierwielaangedreven, met een vermogen van 653 pk en 850 Nm koppel. Daarmee gaat de 2500 kilo wegende SUV in 4,1 seconden naar 100 km/h.

Minimalistisch dashboard

Voor zover wij kunnen zien, is het dashboard van de EL8 min of meer gelijk aan dat van de EL6 en EL7. Dat betekent een minimalistisch geheel, met een kleine digitale cockpit en een 12,8-inch touchscreen op de middenconsole. Opvallend is natuurlijk ook weer Nomi, het optionele, bolvormige robotje.

Nio EL8 prijzen

Opmerkelijk zijn de prijzen van de Nio EL8. Zowel de 75 als 100 kWh-variant kost 78.900 euro (83.900 euro voor de luxere Executive-editie). Het verschil zit hem in het maandbedrag dat je betaalt voor de batterij.

Overigens is het ook mogelijk om de EL8 mét batterij te kopen. Dan is-ie een heel stuk duurder, met een vanafprijs van 90.900 euro voor de 75 kWh-uitvoering en 99.900 euro voor de versie met 100 kWh. Maar volgens Nio kiest in Nederland bijna niemand voor de koopoptie.