Waarom deze Volkswagen ID.3 Harlekin gemakzuchtig is

Volkswagen België viert de dertigste verjaardag van de Polo Harlekin met een bijzondere ID.3. Maar zoals je eigenlijk meteen kunt zien, is deze Volkswagen ID.3 Harlekin nogal gemakzuchtig gemaakt.

Om uit te leggen waarom gaan we terug naar de Polo Harlekin. Daarvan zijn in de jaren negentig 3806 stuks gebouwd, de meeste voor Duitsland. Het model was een uithangbord voor het Baukasten-principe, dat onderdelen uitwisselbaar maakte tussen de modellen en merken van de Volkswagen Groep.

Geschiedenis Polo Harlekin

Het idee van de Polo Harlekin kwam van een groep stagiairs. Volkswagen was eerst niet van plan om de uitvoering te gaan verkopen, totdat de marketingafdeling de auto zag en er enkele tientallen liet maken als promotietools.

Duitsers die op de openbare weg, bij een dealer of tijdens een event zo’n gekleurde Polo hadden gezien, begonnen echter massaal naar Volkswagen te bellen met de vraag of ze er een konden bestellen. Binnen de korste keren had het merk meer dan duizend orders.

Volkswagen ID.3 Harlekin

En nou komen we bij de gemakzucht. De Belgische importeur heeft deze Volkswagen ID.3 Harlekin gewoon gewrapt. Logisch, natuurlijk. Terwijl voor de productie van één Polo Harlekin ook nog drie andere Polo’s nodig waren.

Volkswagen assembleerde de Polo Harlekin niet in vier kleuren, maar schroefde in plaats daarvan vier gewone Polo’s in elkaar: eentje in donkerblauw, eentje in rood, eentje in geel en eentje in turquoise. Vervolgens werden de panelen eraf gehaald en gewisseld om zo tot vier Harlekins te komen.

Andere Harlekin-modellen

Hebben ook andere Volkswagen-modellen de Harlekin-behandeling gekregen? Ja, van de Golf III zijn in 1996 precies 286 Harlekins gemaakt, speciaal voor de Amerikaanse en Canadese markt. In Mexico bestaat een Kever Harlekin, waarvan in 1997 zo’n 140 stuks werden gefabriceerd, voor marketingdoeleinden.