Eén element van de nieuwe Smart #5 slaat nergens op

Op de afgelopen autoshow van Beijing maakten we kennis met de Smart Concept #5. En wat blijkt? Die was gewoon het productiemodel, maar dan aangekleed met dikke wielen, een lichtbalk en twee waslijnen op de ‘motorkap’. Dit hier is de échte Smart #5, zoals wij hem straks kunnen kopen.

Om gelijk maar terug te komen op de kop: welk element van de Smart #5 slaat nergens op? Het is een kwaaltje waar veel elektrische auto’s last van hebben: veel en veel en veel te veel vermogen. Want het topmodel van de #5-reeks gaat door het leven met meer dan 640 pk! Waarom?

Smart #5 grootste ooit

Toegegeven, de #5 is de grootste Smart ooit, met een lengte van 4,7 meter, maar het is niet dat hij 6.000 kilo weegt en al dat vermogen nodig heeft om überhaupt van zijn plek te komen. De Smart #5 Brabus – want zo gaat de snelste versie heten – is niet licht, maar met 2.450 kilo valt het voor een elektrische SUV eigenlijk best mee.

Meerdere uitvoeringen

Hoe dan ook, er lijken meer uitvoeringen van de #5 te komen, waarvan de minst krachtige twee op de achterwielen worden aangedreven. De eerste heeft 340 pk, de tweede 363 pk. Beide maken gebruik van een LFP-batterij.

(Afbeelding: MIIT) (Afbeelding: MIIT)

(Afbeelding: MIIT) (Afbeelding: MIIT)

Dan zijn er de #5’s met 4WD. De eerder genoemde Brabus met ruim 640 pk en nog een versie eronder met zo’n 590 pk. Ze hebben geen LFP-accu’s onder het inzittendencompartiment liggen, maar een NMC-batterij.

Vergelijking met #3

Om de #5 in perspectief te plaatsen. Hij is bijna 30 centimeter langer dan de langste Smart nu, de #3. Dat model meet 4,4 meter in de lengte. In de wielbasis scheelt het minder. De #3 zit op 2,78 meter, de #5 op 2,90 meter.