Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit performancelabel stopt ermee! Al na drie jaar en slechts één model

BMW M en Volkswagen GTI hebben een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zeventig. En dat is iets wat we over het performancelabel van Peugeot niet kunnen zeggen. De fabrikant stopt er al na drie jaar en slechts één model mee.

Bestaat de Peugeot 508 PSE überhaupt nog? Jazeker, ook in Nederland staat-ie nog steeds in de prijslijst, maar veel zullen er niet van verkocht worden. En dat zien ze op het hoofdkantoor in Frankrijk ongetwijfeld ook, want Peugeot stopt met zijn Peugeot Sport Engineered-label.

Performancelabel geen prioriteit

Topvrouw Linda Jackson zei dat tegen het Britse Autocar. De focus bij Peugeot ligt op de elektrificatie en dus wordt er geen moeite meer gestopt in een matig presterend sportlabel. In 2021 was het merk nog van plan om val al zijn modellen een snelle PSE-versie te lanceren.

Peugeot 508 PSE

De Peugeot 508 PSE is nu drie jaar op de markt en kreeg vorig jaar een facelift. Hij wordt aangedreven door een 1,6-liter viercilinder met ondersteuning van twee elektromotoren. Daarmee komt de 508 PSE tot een systeemvermogen van 360 pk en 520 Nm koppel.

Straatversie Peugeot 9X8?

Aankomend weekend is de 24 uur van Le Mans. Peugeot doet mee met de 9X8 Hypercar. Vreemd genoeg zegt Jackson dat een straatlegale versie van de racewagen een mogelijkheid is, als er klanten zijn met een goed gevulde portemonnee die dat willen. Neem die uitspraak met een zoutmolen van Peugeot, want dat gaat nooit gebeuren.