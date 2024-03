Deel dit: Share App Mail Tweet

Jullie zijn toe aan rechthoekig stuur, denkt Peugeot, dus dat komt er…

Peugeot neemt in 2026 zijn Hypersquare-stuur in productie. Gekke naam, eigenlijk, want de ‘yoke’ is helemaal niet vierkant.

Het Hypersquare-stuur debuteerde vorig jaar in het Inception-studiemodel. Meteen gingen er geruchten dat het in productie zou gaan en die blijken nu waar te zijn.

Wat doet een ‘yoke’ nou beter?

Peugeot zegt dat clinics hebben bewezen dat klanten er klaar voor zijn. Wat bij ons de vraag oproept: als er clinics voor nodig zijn om een nieuw vorm van sturen te testen, is het dan wel de juiste vorm van sturen?

Een stuurwiel werkt al meer dan honderd jaar perfect. Wat doet een ‘yoke’ beter dan een rond stuur? Want zonder steer-by-wire is zo’n ding verre van ideaal, zo weten we dankzij Tesla.

Peugeot-baas Linda Jackson

“We vinden niet alleen dat [Hypersquare – red.] op technisch vlak superieur is”, aldus topvrouw Linda Jackson, “maar ook dat het iets verbetert wat voor Peugeot fundamenteel is: rijplezier.”

Hoe Hypersquare dat doet, daar is Jackson erg vaag over. Ze komt in haar gesprek met het Britse Autocar niet verder dan dat het stuur “wendbaar en flexibel” is en dat het “een gemakkelijke wendbaarheid creëert”.

Extra ruimte door Hypersquare

Volgens Jackson was het testpubliek geschokt over hoeveel extra ruimte het Hypersquare-stuur oplevert. We begrijpen vooralsnog niet helemaal hoe dat kan, want erg veel kleiner dan een gewoon stuur lijkt het rechthoekige ding niet te zijn.

Opvolger Peugeot 208 / 2008

Naar verluidt wordt de Hypersquare-‘yoke’ voor het eerst toegepast in de opvolgers van de Peugeot 208 en 2008. Ze zouden een 21-inch gebogen display als infotainmentscherm krijgen.

Mét of zonder steer-by-wire

Tesla levert een Knight Rider-achtige stuurknuppel in zijn modellen, maar gebruikt daarvoor steer-by-wire. Dat betekent dat je dus nog steeds moet overpakken, wat met een half stuurtje last is.

Lexus en Toyota koppelen daarentegen wél steer-by-wire aan hun ‘yoke’. De variabele overbrenging is een beetje wennen, maar zeker handig, aangezien je het stuur nooit meer dan 150 graden hoeft te draaien.