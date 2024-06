Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je dít ziet op de Alpine A290 kun je het niet meer ‘ontzien’

Wij kunnen niet meer normaal naar de Alpine A290 kijken. Want de neus van de elektrische hot hatch doet ons aan iets heel geks denken: een stripfiguur dat met z’n snufferd tegen een betonnen muur is gelopen.

Hoe geef je aan dat een stripfiguur dood of zwaargewond is? Je maakt van z’n ogen twee kruisjes en hangt z’n tong uit de mond. En dat zien we dus iedere keer als we naar de Alpine A290 kijken: een autootje dat niet helemaal meer bij zinnen is. Uitgeput. Bewusteloos, misschien wel.

Alpine A290 op ‘vierkante’ wielen

Hoe dan ook, de vier kruisjes op de neus van de A290 moeten je smaak zijn. Evenals de ‘vierkante’ lichtmetalen wielen. Verder is het gewoon een dikke wagentje. Een heet hatchbackje dat op het eerste gezicht niet eens zoveel afwijkt van de Renault 5 waarop-ie gebaseerd is.

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

Sportieve versie van Renault 5

In de persinformatie van Alpine vinden we overigens nergens een verwijzing naar de Renault 5. Niet op pagina 1, niet op pagina 27 en niet op alle pagina’s er tussenin. Zo hoort dat natuurlijk in de pr. Alle aandacht moet nu even naar de A290 gaan.

Hoeveel vermogen heeft-ie?

Maar goed, wat is de Alpine dan precies? Een sportievere versie van de Renault, met sowieso 30 pk meer vermogen én 55 Nm extra koppel. Want waar het krachtigste vijfje tot maximaal 150 pk en 245 Nm komt, gaat de A290 daar met 180 pk en 300 Nm overheen.

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

Die laatste cijfers gelden alleen voor de instapper en de GT Premium-uitvoering. De GT Performance en GTS komen tot 220 pk, bij een gelijkblijvend koppel van 300 Nm. Is de A290 daarmee snel? Redelijk. Want met zijn 0-100 km/h-tijd van 6,4 seconden onderscheidt hij zich in deze moderne elektrotijd niet echt.

Stijver onderstel, andere banden

De 1479 kilo wegende Alpine zal het van zijn rijeigenschappen moeten hebben. Hij heeft onder meer een 6 cm grotere spoorbreedte dan de Renault 5, een stijver onderstel en andere banden. Daarbij krijgt de A290 remmen van Brembo en is ook de stabiliteitsregeling uit te schakelen.

Actieradius Alpine A290

Hij is alleen te bestellen met de grootste batterij uit de Renault 5: eentje van 52 kWh. Daarop komt hij zo’n 30 kilometer minder ver, met een WLTP-range van 380 kilometer. Snelladen kan de Alpine met maximaal 100 kW.

Bredere én langere koets

De A290 is 5 centimeter breder dan de Renault, ook al is de carrosserie nagenoeg hetzelfde. Het verschil zit hem in de zwarte randen om de wielkasten, die op de Alpine verder naar buiten steken. Door zijn stevig aangezette bumpers is de A290 zo’n 7 centimeter langer dan de 5, met een lengte van 3,99 meter.

Rode Overtake-knop

Logisch is dat Alpine niet zomaar het interieur van de Renault heeft gekopieerd. De dashboards verschillen op detailniveau. Bij de 5 kies je bijvoorbeeld met een grote hendel achter het stuur de ‘versnelling’. In de A290 zitten drie knopjes op de middentunnel. Inderdaad, zoals ook in de A110.

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

(Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine) (Afbeelding: Alpine)

Wat ook in het oog springt, is de extra ronde knop op het stuur, links onder de spaak. Daarmee stel je de mate van remregeneratie in. Ook leuk is het rode flippertje boven de rechterstuurspaak. Door erop te drukken, komt meteen het volle vermogen van 220 pk beschikbaar. Beetje overbodig eigenlijk, want ook als je het stroompedaal intrapt, wordt de kickdown geactiveerd.

Speciale Premiere Edition

Wat de Alpine A290 gaat kosten, is nog niet bekend. Wel weten we dat er een speciale introductie-editie komt, de Premiere Edition. Daarvan worden er 1955 gebouwd, naar het geboortejaar van Alpine. Ze kunnen – een beetje saai – alleen worden besteld in wit of zwart.