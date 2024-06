Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de Lynk & Co Z10 hoef je maar een paar minuten aan de lader

De toekomst van batterijwisselen begint onzekerder te worden, zo lijkt het, want er komen steeds meer (met name Chinese) elektrische auto’s die bliksemsnel kunnen laden. Neem deze Lynk & Co Z10.

Lynk & Co kennen we in Nederland natuurlijk van de 01, een plug-in hybride die je ooit voor 500 euro in de maand kon rijden. Nu kost een abonnement 679 euro per maand en dat zie je aan de registraties. In de eerste vier maanden van 2023 werden 3595 Lynk & Co 01’s op kenteken gezet, dit jaar nog maar 961.

Lynk & Co Z10 eerste EV

De Lynk & Co Z10 is de eerste volledig elektrische auto van het Chinese merk. Het is een flinke jongen, met een lengte van 5 meter en een wielbasis van 3 meter. Uitgebreide specificaties zijn niet bekend. We weten eigenlijk alleen dat de Z10 in 3,5 seconden naar 100 km/h en buitengewoon snel kan laden.

Kan enorm snel laden

Lynk & Co gebruikt een 800 Volt-boordnet, waarmee de Z10 in slechts 15 minuten tot 573 kilometer aan range kan bijladen. Je kunt hem dus ook al na 10 minuten aan de snellader afkoppelen, want dan heb je alweer zo’n 340 kilometer in de batterij zitten. Kijk, dat zet zoden aan de dijk!

Wat de totale actieradius van de Lynk & Co Z10 is, weten we niet, maar die zal ongetwijfeld dik boven de 600 kilometer liggen. Ter vergelijking, de Zeekr 007 – waarmee de Z10 zijn platform deelt – is er in twee uitvoeringen: met een bereik van 688 of 870 kilometer, gemeten volgens de Chinese methode.

Het interieur van de Lynk & Co is typisch modern Chinees, met slechts een klein display achter het stuur en een prominent infotainmentscherm, waarmee zowat alle functies worden bediend. Want naar fysieke knoppen is het goed zoeken op het dashboard van de Z10.

Komt-ie naar Europa?

Komt de Z10 naar Europa? Daar is officieel nog niks over bekend. Echter, het model is zojuist niet in China onthuld, maar in Gothenburg, Zweden. En concurrenten zijn er bij ons genoeg: de Mercedes EQE, Nio ET7, Tesla Model S en toch ook wel de Zeekr 001.