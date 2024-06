Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk boos op Apple en bant mogelijk de iPhone bij Tesla

Apple gaat de samenwerking aan met OpenAI, bekend van de chatbot ChatGPT. Dit tot ongenoegen van Tesla-CEO Elon Musk, die dreigt de iPhone en alle andere Apple-producten te weren bij zijn bedrijven.

Tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference van Apple vertelde de techreus over alle nieuwe foefjes van zijn producten (helaas bleek de iCar al eerder niet door te gaan). Veel ging over AI. Apple heeft het dan niet over artificial intelligence, maar Apple Intelligence. Het komt echter op hetzelfde neer.

Apple gaat samenwerken met OpenAI

Bij de nieuwste iPhone-software zal kunstmatige intelligentie nadrukkelijker aanwezig zijn om je van dienst te zijn. Komt de AI-software van Apple er zelf niet uit, dan zal het (met jouw toestemming) OpenAI om hulp vragen. Daarbij zegt Apple er alles aan te doen jouw privacy te waarborgen.

Tesla-CEO Elon Musk is not amused

Daar is Elon Musk niet van gediend. De Tesla-topman deelde zijn mening op zijn socialmediaplatform X: “Apple die de woorden ‘protect your privacy’ gebruikt terwijl het data overdraagt aan een andere AI-partij waarvan ze technologie niet begrijpen noch zelf kunnen maken, is juist níét het beschermen van privacy!” Daarbij deelde Musk verschillende memes die het techbedrijf op de hak nemen.



Daar blijft het echter niet bij. Hij wendt zich ook direct tot Tim Cook. Op een tweet van de Apple-CEO over de nieuwe AI-tool van de techgigant antwoordt Elon Musk: “Ik wil het niet. Stop met deze enge spyware of ik zal alle Apple-producten verbieden bij mijn bedrijven.” In dienst bij SpaceX of Tesla? Dan kun je werken op een iPhone en MacBook binnenkort vergeten.



Elon Musk is bang dat de software er niet is om jou te dienen, maar andere partijen die met je data aan de haal willen. Hij noemt het een onacceptabele beveiligingsovertreding en stelt dat ook bezoekers van de Tesla-fabriek hun Apple-producten voor binnenkomst moeten inleveren.

Elon Musk als oprichter van OpenAI

Elon Musk behoorde tot de oprichters van OpenAI, maar wilde al gauw niets meer met het bedrijf te maken hebben. Hij spande in maart zelfs een rechtszaak aan tegen twee andere oprichters, onder wie CEO Sam Altman, omdat OpenAI volgens Musk niet langer als non-profitorganisatie werkte, maar als doel had zoveel mogelijk geld te verdienen voor Microsoft. Eerder deze week bleek Musk af te zien van de rechtszaak.