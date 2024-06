Deel dit: Share App Mail Tweet

De BMW 2-Serie Coupé heeft een facelift gehad… kennelijk

De 1-Serie is zó grondig geüpdatet dat BMW hem aanduidt als een volledig nieuwe generatie. Hetzelfde geldt niet voor de gefacelifte BMW 2-Serie Coupé, waarvan we nauwelijks geloven dat-ie gefacelift is.

Maar BMW zegt het, dus zal het zo zijn. De meest opvallende wijziging is in ieder geval dat iedere 2-Serie Coupé vanaf nu uitgerust is met een M Sport-pakket en daardoor wat sportiever oogt. Verder zijn er natuurlijk nieuwe carrosseriekleuren, lichtmetalen wielen en bekledingsmaterialen.

Nieuwe versie BMW 2-Serie Coupé

Wat uiteraard wél meteen opvalt, is het dashboard van de 2-Serie Coupé. BMW copy-paste in al zijn modellen de gebogen plank met daarin twee schermen: een digitale cockpit en een infotainmentscherm. Er zijn dus weinig fysieke knoppen meer over in de 2-Serie.

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

Nieuws op motorgebied is er eveneens. BMW introduceert de 230i, met een 2,0-liter viercilinder turbomotor en 245 pk. De andere motoren blijven gelijk. Er zijn de viercilinder 218i (156 pk) en 220i (184 pk), de mild-hybride 220d met 190 pk en de zescilinder M240i xDrive met vierwielaandrijving en 374 pk.

BMW M2 Coupé sterker geworden

En dan is er natuurlijk ook de BMW M2 Coupé. Die is 20 pk sterker geworden en gaat nu door het leven met 480 pk uit zijn 3,0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s (net als de M3 dus). Het koppel hangt af van de transmissie die je bestelt. Met automaat heeft de M2 600 Nm, met handback ‘slechts’ 550 Nm.

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

Het extra vermogen van de M2 resulteert in een 0,1 seconde snellere 0-100 km/h-tijd: 4 seconden rond voor de versie met automaat, 4,2 seconden voor de handgeschakelde uitvoering. Beide hebben een begrensde top van 250 km/h. Met het optionele M Driver’s Pack wordt dat verhoogd naar 285 km/h.