Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze populaire Italiaanse occasion kreeg gek genoeg nooit een opvolger

Je houdt van alles uit Italië: mode, muziek, eten, cultuur. En wilt natuurlijk ook in een puur Italiaanse, compacte auto rijden. De keuze is niet groot en het budget is overzichtelijk: nou vooruit, vijf mille! Maar welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte Italiaan voor maximaal 5.000 euro. Ben je niet gecharmeerd van de Fiat Punto? Kom dan zaterdag terug voor een andere optie of kijk naar onze eerdere keuze, de Alfa Romeo MiTo.

Fiat Punto (2009 – 2019)

De Punto was in zijn gloriedagen een sterk aanbod, maar het model heeft lang meegelopen en is heel verbazingwekkend nooit vervangen. Heel ruim is hij niet, maar je zit er toch alleen in.

Het karakter van een Fiat is minder sportief dan van de Alfa. De tweecilinder TwinAir-motor past hier beter bij. Je moet wel wennen aan het geluid, maar als je een beetje doortrekt in de versnellingen is hij vlot genoeg. De viercilinder (1,4) heeft wat meer souplesse en het verschil in verbruik is ook heel gering. Een Punto schakelt opvallend lekker.

Er is aanbod zàt aan Punto’s. Kijk eens naar de zwarte 1,4 ‘Dynamic’ (2010, 119.000 km) voor € 4.999 bij een autobedrijf in Roosendaal.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Net als bij de Alfa komen elektronische storingen voor, als gevolg van een slecht massacontact. Als je weet waar het zit, is dit op te lossen door de boel gewoon goed vast te zetten. De mogelijke andere storingen komen overeen met de MiTo.

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

De tweecilindermotor heeft maar heel weinig olie. Zowel te veel als te weinig olie veroorzaakt storingen, net als olie van niet precies het juiste type.

Bij de TwinAir kan ook een gebroken veer op de gasklep voorkomen, waardoor gasgeven onmogelijk wordt.