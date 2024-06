Deel dit: Share App Mail Tweet

LEGO-Lamborghini is ultiem (verlaat) cadeau voor vaderdag

Aankomende zondag 16 juni is het vaderdag. Heb je nog geen cadeau? Dan is deze Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole LEGO-set misschien een leuk idee. Al moet je vader wel geduldig zijn.

De LEGO-set komt namelijk pas 4 juli op de markt. Voor de datum kan je ‘m al wel bestellen. Is jouw vader niet geduldig, of wil je op tijd het cadeau geven, bekijk dan deze vier sets die al wel te bestellen zijn.

Lamborghini Countach voor vaderdag

Het geduld zal wel worden beloond. Want deze Lamborghini Countach LEGO-set is het ultieme vaderdagcadeau voor de liefhebber. De auto is gebaseerd op de legendarische auto van het Italiaanse supercarmerk en ging in de jaren 70 en 80 in de vorm van een poster op menig slaapkamer.

De LEGO-Lamborghini is 34 centimeter lang en 16 centimeter breed. De set bestaat uit 1.506 steentjes en is gemaakt voor 18 jaar of ouder. Een eenvoudige set is het dus niet.

De Countach heeft niet alleen als auto een flink prijskaartje, ook de LEGO-set is niet goedkoop. De Deense speelgoedfabrikant biedt de set aan voor 179,99 euro. Hij wordt slechts drie maanden lang exclusief online aangeboden. Het vaderdagcadeau is dus wel uniek.

Niet van LEGO

Overigens kan je in Nederland ook een echte Lamborghini Countach kopen. Deze heeft een prijskaartje van 689.500 euro. Dat is goedkoper dan de hedendaagse variant: de LPi 800-4. In onderstaande video vertellen we je alles over de 2021-Countach.