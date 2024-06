Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is het snelle broertje van de Renault 5, de Alpine A290

De Alpine A290 wordt morgen officieel gepresenteerd, tijdens de opmars naar de 24 uur van Le Mans. Maar zoals zo vaak het geval is met een nieuw model, heeft de snelle Renault 5 het niet droog weten te houden. Hij is gelekt.

Toen we vorig jaar bij Alpine in Dieppe op bezoek waren, deden de marketingmensen er heel mysterieus. ‘Nee, de A290 is écht geen rappe versie van de Renault 5’, klonk het officiële verhaal. Ze zouden ook iets anders zeggen…

Alpine A290 en Renault 5

In werkelijkheid is de Alpine A290 natuurlijk wél familie van de Renault 5. Kijk naar de gelekte foto’s, zouden we zeggen, want daarop zijn de overeenkomsten duidelijk. Verschillen zijn er natuurlijk ook: de extra lampjes op de neus, het agressievere bumperwerk, maar verder eigenlijk niet zo veel.

Althans, op het eerst gezicht niet. Want Alpine is er goed in geslaagd om de specificaties van de A290 onder de pet te houden. We gaan uit van een vermogen van zo’n 200 pk op de vooras. De Renault 5 komt tot maximaal 150 pk.

Verder heeft de Alpine A290 waarschijnlijk de 52 kWh-batterij van het top-vijfje, waarmee-ie een actieradius van zo’n 400 kilometer moet kunnen halen. Reken verder op een straffer onderstel en mogelijk een directere besturing.

Eerdere Autovisie-video’s

Morgen zullen we meer informatie hebben, wanneer het doek officieel van de A290 wordt getrokken. Met de Renault 5 maakten we eind februari al kennis. De video van collega Stijn Kuster is hieronder te bekijken.

Ook reed Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma al in een gecamoufleerd prototype van de Alpine A290, op een bevroren meer dichtbij de poolcirkel. Zijn ervaringen kun je in bijgaande video zien, die uiteraard ook op het Autovisie-youtubekanaal staat.