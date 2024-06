Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto huren op vakantie: met deze 5 tips ben je goedkoper uit

Een auto huren op vakantie levert soms veel gedoe op. Aan de balie willen sommige verhuurders zoveel mogelijk verdienen. Met deze vijf tips ben je goedkoper uit.

Als je dit jaar een auto huurt op vakantie, dan hoef je waarschijnlijk minder af te rekenen dan voorgaande vakanties. Uit eerder onderzoek bleek dat in Europa de afgelopen twee jaar de huurprijzen 22 procent zijn gedaald. Kijken we naar een periode van vijf jaar, dan zijn de prijzen wel gestegen. Zelfs met 49 procent.

Vijf tips om geld te besparen op het huren van een auto

Zelf heb je ook grote invloed op de prijs. Autovisie geeft je vijf tips om geld te besparen bij het huren van een auto op vakantie.

1. Bereid je goed voor op de huur van de auto

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden voor je een auto gaat huren. Veel verhuurmaatschappijen werken enkel met creditcard, zorg dus dat je er een hebt. Kies bij voorkeur voor een Visa of Mastercard, die kan je bij de meeste maatschappijen gebruiken.

Weet daarbij goed welke auto je wil huren. Zo voorkom je dat je een te grote auto huurt, die meer verbruikt en duurder is per dag. Ben je jonger dan 23 jaar? Let dan goed op bij welke maatschappij je boekt. Bij sommige verhuurbedrijven betaal je extra als je een jonge bestuurder bent. Bij een desk verderop kan het maar zo zijn dat je helemaal geen auto mag huren. Controleer dit dus goed, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Check ook de verzekering. Veelal kost het afkopen van je eigen risico niet veel en vragen verhuurmaatschappijen veel geld als je schade rijdt zonder extra verzekering. Het is belangrijk om van tevoren te weten welk risico je wel of niet neemt. Overigens is het verstandig om dit afkopen vooraf online te regelen, aan de balie wil een verhuurmaatschappij nog wel eens flink geld vragen voor extra verzekering.

2. Ophaallocatie van de huurauto

De locatie waar de huurauto staat, is vaak belangrijk voor de prijs. Soms is het goedkoper om een auto verder weg van het vliegveld te huren dan bij de luchthaven zelf.

3. Vergelijk sites

Online zijn er tal van vergelijkingssite. Ga er dus even rustig voor zitten. Soms is het boeken van een auto aan de balie overigens goedkoper, maar je weet dan niet of de auto die je wil ook beschikbaar is. Het kan dus zijn dat je in een grotere en duurdere auto moet stappen dan als je vooraf een A-segmenter had geboekt. Daarbij kan je aan de balie niet vergelijken.

4. Kies de periode slim

Veelal wordt bij de verhuur van een auto gerekend met 24 uur in plaats van 1 dag. Dit betekent dat als je een auto van 10 uur ’s ochtends op een vrijdag tot 10 uur ’s ochtends op een zaterdag huurt, je maar voor een dag betaald. Lever je de auto later in, dan moet je een volledige dag meer betalen.

5. Check de huurauto goed

Belangrijk is om altijd goed de auto te checken bij het ophalen. Maak foto’s en zorg dat je schade meldt bij het verhuurbedrijf. Bij het inleveren van de auto is het belangrijk dat je hem weer voltankt en maak ook in het parkeervak van de verhuurmaatschappij nog foto’s van hoe jij de auto hebt ingeleverd. Vergeet ook niet de brandstofmeter te fotograferen.