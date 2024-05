Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeekr 007 stationwagen wordt mogelijk dé EV voor Nederland

In China wordt gewerkt aan een nieuwe variant van de Zeekr 007, een EV met indrukwekkende specificaties. Het zou gaan om een stationwagen en daar zijn wij Nederlanders dol op. De elektrische auto zou hier dus een succes kunnen worden.

Het aanbod elektrische stationwagens is momenteel nog niet erg groot. Autovisie heeft de Nio ET5 Touring in de duurtestgarage en BMW komt zeer binnenkort met de i5 Touring.

Zeekr 007 als stationwagen-EV

De website CarNewsChina meldt dat de Chinese autobouwer Zeekr momenteel bezig is met een stationvariant van de 007. Hoewel het merk hier nog niets over communiceert, is deze 007-variant vermoedelijk voor de Europese markt bestemd.

Wij zijn immers gek op stations. Uit het marktrapport van verkoopsite Gaspedaal.nl en AutoTrack van april 2024 blijkt dat autokopers het meest zoeken naar de stationwagen als carrosserieversie. Mocht het model naar Nederland komen, dan zou het hier zomaar de verkooptopper van Zeekr kunnen worden.

Elektrische auto met indrukwekkende cijfers

De Zeekr 007 werd al vorig jaar al in China als sedan geïntroduceerd. Het blijkt een elektrische auto’s met indrukwekkende cijfers. Afhankelijk van de gekozen accu, varieert de actieradius van 688 kilometer tot maar liefst 870 kilometer. Let wel, dit is gemeten met de Chinese CLTC-methode, niet met de minder royale WLTP-methode die we in Europa hanteren.

Dankzij het 800 volt-boordnet levert de Zeekr 007 laadprestaties die minstens zo indrukwekkend zijn. Zo zou je in een kwartiertje zo’n 500 kilometer actieradius bij kunnen laden. Niet alleen laden kan de EV snel, ook een sprintje naar de 100 km/h doet de 007 vliegensvlug. De snelste versie met 645 pk heeft er 2,8 seconden voor nodig. De standaardvariant met 421 pk is met 5,4 seconden wat trager. Die laatste heeft in China een basisprijs van omgerekend zo’n 29.000 euro.