Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de extreem zeldzame auto van Oranje-speler Memphis Depay

Profvoetballer Memphis Depay heeft het met zijn miljoenensalaris voor het kiezen als het op auto’s aankomt. Maar wat kies je als geld geen rol speelt? Een Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh, duh!

Althans, dat is de luxewagen waar de keuze van sterspeler Memphis Depay naar uitging. Een zeldzaamheid met een zeer uitgesproken kleurstelling.

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh

Zoals de naam doet vermoeden is dit geen ‘gewone’ Mercedes-Maybach S 680, maar een Virgil Abloh-editie. Abloh was een Amerikaanse kunstenaar en mode-ontwerper, die enkele jaren geleden op 41-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een zeldzame soort kanker. Virgil Abloh was nog wel verantwoordelijk is voor de looks van deze gelimiteerde Mercedes-Maybach. Ook hielp hij eerder mee aan deze offroad-Maybach.

De luxewagen wordt gekenmerkt door zijn two-tone lak; Obsidiaanzwart en een opvallende zandkleur wisselen zich af. In deze kleurstelling bouwde Mercedes slechts in een zeer beperkte oplage van 150 stuks. Eén daarvan vond zijn weg naar de garage van Oranje-voetballer Memphis Depay, die gecharmeerd is van de uitgesproken luxewagen.

Dure auto als pronkstuk van Memphis Depay

Destijds pronkte hij met zijn aankoop op Instagram, waar hij ‘investments’ schreef bij een foto van zijn Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh. De voetballer gaat er dus vanuit dat zijn aankoop in de toekomst meer waard zal worden.

Zoals je begrijpt, is deze Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh alles behalve goedkoop. Aan de luxueuze limousine hangt een prijskaartje van ongeveer een half miljoen euro. Ach ja, wisselgeld als je Memphis Depay heet.