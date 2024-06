Deel dit: Share App Mail Tweet

Mini Rolls-Royce van spotgoedkope EV: de Fiat Topolino cabrio

De duurste nieuwe auto’s ter wereld komen allemaal bij een merk vandaan: Rolls-Royce. Dit komt door het coachbuild-programma waarbij auto’s speciaal voor een klant ontwikkeld worden. Heb je niet het geld, maar wil je toch iets bijzonders? Dan is er deze Fiat Topolino cabrio.

De Topolino is een goedkope elektrische brommobiel. In Nederland kennen we het model enkel als Opel Rocks. Jammer, want de Fiat is een superschattig karretje.

De Fiat Topolino die lijkt op een Rolls-Royce

De Topolino kan je niet als cabrio bestellen. Althans, bij Fiat. Een Italiaanse carrosseriebouwer verwijdert namelijk het dak waardoor het – met wat fantasie – iets weg heeft van de coachbuild-auto’s van Rolls-Royce. Dit komt met name door het houten dek. Moeten we het nu een Drophead noemen?

(Afbeelding: Castagna Milano) (Afbeelding: Castagna Milano) (Afbeelding: Castagna Milano) (Afbeelding: Castagna Milano) (Afbeelding: Castagna Milano)

De naam van de carrosseriebouwer is Castagna Milano, zij hebben al vaker bijzondere concepts gemaakt. Bijvoorbeeld een bijzondere Audi A8 Avant. Overigens rijdt de Fiat Topolino cabrio nog niet rond. Vooralsnog zijn het renders. De italianen gaan de mini Rolls-Roye wel echt bouwen.

Fiat 600 Multipla De vergelijking met de klassieke Fiat 600 Multipla is overigens ook snel gemaakt.

Ook komt er een meer eenvoudige versie met een kortere achterkant. Deze is iets goedkoper, maar voor de EV moet je alsnog flink in de buidel tasten. Het ombouwen van een exemplaar, exclusief auto dus, kost minimaal 25.000 euro. Bij de langere versie, die lijkt op de Rolls-Royce, moet minimaal 35.000 voor de ombouw betaald worden. De Fiat Topolino zelf kost in Italië al meer dan 10.000 euro. Dat is overigens duurder dan de Opel Rocks in Nederland. Hier kost de Opel Rocks minimaal 8.699 euro.

Fiat Topolino komt Italië niet in

Overigens heeft Fiat wat problemen met de invoer van de Topolino. Het model wordt in Marokko gebouwd en kwam om een opvallende reden Italië niet in.