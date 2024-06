Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Fiat-reclame is dikke middelvinger naar Italiaanse overheid

De Italiaanse overheid zit autofabrikanten nog wel eens dwars, met name als het om het gebruik van namen van steden of Italiaanse vlaggen gaat. Fiat is er klaar mee en maakt een reclame waarin het de overheid van het land voor schut zet.

Wij Nederlanders zouden maar wat blij zal als we een vlag van ons land op een betaalbare auto zien. Een auto uit je eigen land rijden is leuk. Iets om trots op te zijn, toch?

Italiaanse overheid en autofabrikanten

Dat vinden Italiaanse autofabrikanten waaronder Fiat zeker ook. Italiaanse vlaggen en referenties naar steden en plekken zijn er in overvloed. Bijvoorbeeld Alfa Romeo met de Stelvio (Stelviopas), Tonale (Tonalepas) en Mito (samentrekking van Milano en Torino).

Bij hetzelfde merk is het ook al vaker fout gegaan. Zo wilde Alfa de huidige Junior eerst Milano noemen. Sterker nog, pas na het opnemen van de eerste video met de Alfa Junior werd de naam gewijzigd. Hetzelfde gebeurde ook al bij de Giulietta.

De naamswijziging is onder druk van de Italiaanse overheid doorgevoerd. Omdat de auto niet in Milaan is geproduceerd mag hij volgens de wet van dat land geen Milano heten. Net als parmaham alleen uit Parma mag komen, champagne alleen uit de Champagne en Engelse drop…

De problemen doen zich voor sinds de automerken onderdeel van grote concerns zijn. Soms worden de auto’s niet meer in Italië of een bepaalde Italiaanse stad gebouwd.

Fiat Topolino tegengehouden bij de grens

Ook Fiat kreeg op zijn kop van de overheid. De Topolino, de Fiat-versie van de Opel Rocks, wordt in Marokko gebouwd. Toch zit er een Fiat-vlaggetje op de auto. Toen er 134 autootjes aankwamen bij de douane werden de voertuigjes in beslag genomen omdat ze niet in Italië zijn gebouwd.

De Topolino moet dus zonder Tricolore door het leven gaan. Iets wat Fiat duidelijk onzin vindt. Om een statement te maken, hebben de Italianen een reclamespotje met een Fiat 500 zonder logo’s in elkaar gezet. Een vreedzame manier om te laten weten wat je van je eigen landsbestuur vindt.