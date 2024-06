Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wil je horen: zo klinkt de V16 in de nieuwe Bugatti Tourbillon

De nieuwe Bugatti Tourbillon (zie hier onze video met de hypercar) doet niet aan downsizing. Achterin ligt een atmosferische 8,3-liter V16. Hoe klinkt dat? Bugatti geeft alvast een voorproefje.

De Bugatti moet het niet enkel van de zestiencilinder hebben. Op de vooras liggen twee elektromotoren die elk zo’n 300 pk sterk zijn. Daarnaast zit, verwerkt in de achttraps automaat, nog een derde elektromotor die zo’n 200 pk genereert. Het systeemvermogen komt daarmee uit op maar liefst 1.800 pk.

Geluid van de nieuwe V16 in de Bugatti Tourbillon

Terug naar de V16 die 64 kleppen telt, een krukas heeft van een meter lang en een limiet van 9.000 toeren per minuut. Ondanks dat alles (en met hulp van veel katalysatoren en andere filters) voldoet de motor gewoon aan de Euro 7-norm. Noem dit blok gerust het toppunt van de verbrandingsmotor. Het kan niet anders dan dat dit een van de best klinkende motoren ooit zal worden.

In de bovenstaande animatievideo hoor je het levenslied van de imposante zestiencilinder (en zie je de bijzondere toerenteller en snelheidsmeter in werking). In het echt zal dit ongetwijfeld nog indrukwekkender zijn.

Autovisie laat je de nieuwe Bugatti Tourbillon zien

Als enige Nederlandse pers was Autovisie bij de exclusieve onthulling van de nieuwe Bugatti Tourbillon, waar we een uitgebreide video maakten over de nieuwe hypercar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daarin vertellen we je in detail over het beeldige interieur met zijn fascinerende stuurinrichting en weergaloze instrumentencluster dat is samenwerking met een Zwitserse horlogefabrikant is ontwikkeld.

Ook bespreken de ongekend grote diffuser, hebben we het uitvoerig over de V16 die door het Britse Cosworth wordt gebouwd en vertellen we je over de elektromotoren die deze enorme verbrandingsmotor ondersteunen. Lees je liever over de nieuwe Bugatti Tourbillon? Dan ben je vast geïnteresseerd in ons uitgebreide nieuwsverhaal met tal van gedetailleerde foto’s.