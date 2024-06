Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti Tourbillon met V16 in detail: sterker en luxueuzer dan ooit

Mede dankzij eigenaar Rimac weet Bugatti nu dat de opvolger van de Chiron niet elektrisch moet

worden. Maak kennis met de gloednieuwe Bugatti Tourbillon. Een plug-in hybride-hypercar met een atmosferische V16 onder de kap.

Als prestigeproject van Volkswagen-topman Ferdinand Piëch werd begin deze eeuw de allesovertreffende Bugatti Veyron ontwikkeld. Achterin lag een monsterlijke quadturbo-W16, die een ongekende 1.001 pk produceerde, waarmee de hypercar als eerste productieauto aller tijden tot meer dan 400 km/h wist te accelereren.

Nieuwe Bugatti Tourbillon als Chiron-opvolger

Sindsdien beklimt het Franse merk de overtreffende trap met verschillende, nog krachtigere uitvoeringen van zowel de Veyron als zijn opvolger, de Chiron. Het nieuwste topstuk van Bugatti luistert naar de naam Tourbillon. Deze auto mag met niets te vergelijken zijn. De ontzagwekkende hypercar moet alleenheerser worden in zijn klasse.

Lange tijd werd gespeculeerd over de krachtbron aan boord van de Chiron-opvolger. Koenigsegg heeft aangetoond dat de helft van het aantal cilinders voldoende is voor een vergelijkbaar vermogen. Daarnaast liet Rimac Automobili, de huidige eigenaar van Bugatti, met zijn 1.914 pk sterke Rimac Nevera de potentie van een volledig elektrische aandrijflijn zien.

Klanten in dit segment willen verbrandingsmotor

Maar daar blijken klanten in dit segment niet op te zitten wachten, zo heeft topman Mate Rimac ondervonden. Overheden die elektrische auto’s opdringen aan de grote massa, hebben volgens hem de perceptie van EV’s nadelig veranderd.

De vraag naar de Nevera valt dan ook vies tegen. Rimac bouwt de elektrische hypercar in een oplage van 150 stuks, maar tot nu toe zijn slechts 50 koopcontracten getekend. Volgens Mate Rimac is de reden simpel: klanten in dit segment willen een verbrandingsmotor.

Bugatti Tourbillon heeft een 8,3-liter V16

Die klanten zijn bij Bugatti aan het juiste adres. De Tourbillon telt net als voorheen zestien cilinders. Anders dan bij zijn voorganger betreft het nu geen W16, maar een V16, een uniek motortype dat we in de autogeschiedenis maar zelden zijn tegengekomen. (Lang geleden in de jaren 30 had je een Cadillac V16.)

De hagelnieuwe verbrandingsmotor wordt gebouwd door het Britse Cosworth, maar is een echte Bugatti-motor, zo drukt hoofdontwerper Frank Heyl ons op het hart. De zestiencilinder an sich levert 1.000 pk. Als we Heyl, die ons voorstelt aan de Tourbillon, vragen of er nog meer in het vat zit, antwoordt hij dat daar nu nog niks over gezegd mag worden, maar de blik op zijn gezicht spreekt boekdelen.

Compleet nieuwe atmosferische V16 in de Bugatti Tourbillon De atmosferische V16 achter in de Bugatti Tourbillon heeft een cilinderinhoud van maar liefst 8,3 liter. Dat is 300 cc meer dan de W16 in zijn voorganger. Door de veranderde cilinderopstelling is deze V16 maar liefst 20 centimeter langer dan de krachtbron in de Chiron. Het motorblok weegt 252 kilogram, telt 64 kleppen en heeft een krukas van een meter lang. Die laatste maakt in de toerenlimiet tot wel 9.000 omwentelingen per minuut. Het vermogen van enkel de verbrandingsmotor bedraagt 1.000 pk.

Vooralsnog levert de verbrandingsmotor in de Tourbillon echter 500 pk minder dan de quadturbo-W16 in de Chiron. Maar waar die motor in zijn eentje verantwoordelijk was voor de aandrijfkrachten, wordt de atmosferische V16 in Bugatti’s nieuwste creatie bijgestaan door een drietal elektromotoren. Het systeemvermogen komt daarmee uit op maar liefst 1.800 pk.

Plug-in hybride-aandrijflijn

Het elektrische dreamteam bestaat uit twee elektromotoren op de vooras, die elk zo’n 300 pk produceren. Verwerkt in de achttraps automaat met dubbele koppeling vinden we een derde elektromotor, die zo’n 200 pk levert. Het zijn uitzonderlijk krachtige motoren voor hun formaat, zo vertelt Bugatti.

In de middentunnel en achter de stoelen ligt een oliegekoelde 800-voltbatterij. Deze batterij telt 25 kWh aan opslagcapaciteit, wat een volledig elektrisch rijbereik van meer dan 60 kilometer mogelijk maakt.

Prestaties van de Bugatti Tourbillon

Met zijn 1.800 pk weet de Tourbillon de 0 tot 100-sprint in slechts 2 seconden te volbrengen. Deze overdaad aan vermogen is vooral op hogere snelheden merkbaar. De 0 tot 200-sprint kost slechts 5,5 seconden, 0 tot 300 km/h nog geen 10 seconden en de magische 400 km/h grens doorbreekt hij in zo’n 25 seconden. Dat is 7 seconden sneller dan de Chiron. De topsnelheid bedraagt 445 km/h, al verklapte Mate Rimac eerder al dat dit niet het maximaal haalbare is.

Designkenmerk van de Bugatti Type 57 SC Atlantic Over het dak en de motorruimte van de Bugatti Tourbillon loopt een centrale ruggengraat die terugverwijst naar de Type 57 SC Atlantic. Die klassieker is volgens velen één van de mooiste auto’s ooit gemaakt en is inmiddels tientallen miljoenen euro’s waard. De ruggengraat van de Bugatti Type 57 SC Atlantic ontstond uit noodzaak, doordat de twee voertuighelften met klinknagels aan elkaar bevestigd moesten worden. Lassen was niet mogelijk omdat de panelen gemaakt waren van licht ontvlambaar composiet.

Gepatenteerde diffuser

Met enige trots vertelt Frank Heyl ons over de immense diffuser, die tot kniehoogte reikt. Een luchtgeleider van deze proporties hebben wij niet eerder op een productieauto gezien en dat heeft een goede reden. Normaal gesproken is dit onmogelijk, door de verplichting een aluminium dwarsbalk te hebben die een cruciaal onderdeel vormt van de crashstructuur.

De Bugatti-ontwerpers lukte het echter om de koolstofvezel diffuser zo vorm te geven dat het de aluminium crashbalk vervangt. Dit door Bugatti gepatenteerde ontwerp zorgt ervoor dat de diffuser al vanaf de achterwielen zijn opwaartse beweging inzet, waardoor recht van achteren zelfs de draagarmen te zien zijn. De uitlaatpijpen zijn vlak boven de diffuser geplaatst, wat de luchtdoorstroom bevordert.

Het interieur van de Bugatti Tourbillon heeft verborgen scherm

In het interieur van de Chiron en Veyron zijn geen centrale schermen te vinden. De filosofie van Bugatti is dat beeldschermen snel verouderen en zo het verder tijdloze design besmeuren. In deze tijd van almaar grotere schermen ontkomt ook Bugatti er helaas toch niet aan.

Verstopt in het dashboard zit een klein scherm, waar onder meer voertuiginformatie en Apple Carplay op te zien is. Het scherm zit echter het grootste deel van de tijd verborgen en verschijnt enkel als de bestuurder erom vraagt. Daarbij kan het scherm niet alleen in en uit het dashboard bewegen, maar ook draaien van een horizontale naar een verticale stand.

Instrumentenpaneel als een Zwitsers uurwerk

Als kroonjuweel in het zachtblauwe interieur pronkt het instrumentencluster. Het is een waar kunstwerk, bestaande uit talloze titanium tandwieltjes, saffierglas en robijnen. Bugatti kreeg hierbij hulp van de Zwitserse uurwerkfabrikant Concepto Watch.

Het verfijnde stukje techniek is niet enkel een pronkstuk, maar heeft ook een functie. Dit opengewerkte uurwerk staat namelijk in verbinding met de deels transparante toerenteller en snelheidsmeter, die één behuizing delen.

Rechts ervan bevindt zich een vermogensmeter van zowel de V16 als de elektromotoren en links ervan klokjes met andere belangrijke voertuiginformatie. Dit weergaloze instrumentenpaneel, waar het hub-mounted stuurwiel omheen beweegt, vormde de inspiratie voor de naam Tourbillon. Dat is namelijk eveneens de naam voor een gecompliceerd mechanisch uurwerk.

Prijs van de Bugatti Tourbillon

Het prijskaartje van 3,8 miljoen euro exclusief belastingen benadrukt dat het een bolide voor de happy few is. Ook verschillende Nederlanders hebben al belangstelling getoond in de Bugatti Tourbillon. Zij zullen nog even geduld moeten hebben. De eerste modellen uit de oplage van 250 stuks verschijnen pas in 2026. Tot die tijd blijft Bugatti zijn nieuwe kroonjuweel verder verfijnen.