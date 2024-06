Deel dit: Share App Mail Tweet

Enige Koenigsegg van Nederland mag even niet meer rijden

Eerder dit jaar was er veel te doen om deze peperdure Koenigsegg Jesko die als eerste zijn weg naar Nederland vond. Volgens Quote is Tuindeco-oprichter Bert Weering de gelukkige eigenaar. Hem wordt alleen nadrukkelijk verzocht er voorlopig niet meer mee te rijden. Dat geldt niet alleen voor Weering, maar voor alle Koenigsegg Jesko-eigenaren.

Engineers van de Zweedse hypercarfabrikant zitten met hun handen in het haar, omdat afgelopen week een exemplaar in vlammen op ging. Het gebeurde in Griekenland, waar de onfortuinlijke eigenaar meereed in de Six2Six-rally. Hoewel van de Koenigsegg weinig meer over is, bleef iedereen ongedeerd.

Koenigsegg zoekt naar oorzaak van de brand

Nu is het merk druk bezig met het zoeken naar de oorzaak van de brand. De dag dat het gebeurde, brandde de Griekse zon erg fel. Ook zouden verschillende ooggetuigen hebben gezegd dat ze de Koenigsegg Jesko erg sportief zagen rijden voordat hij in vlam vatte.

Maar als je miljoenen betaalt voor je hypercar (en in Nederland héél veel bpm), mag je toch verwachten dat een enthousiast potje sturen op een zonnige dag niet in een dergelijke tranenzee eindigt. Het merk wil dit probleem tot op de bodem uitzoeken en Koenigsegg Jesko-eigenaren wordt daarom streng geadviseerd voorlopig niet meer achter het stuur van hun Zweedse hypercar te kruipen.

V8 met 1.600 pk

Na de brand is de Koenigsegg Jesko nog exclusiever dan hij al was. Van het model worden in totaal 125 stuks gebouwd en een daarvan is sinds afgelopen week verleden tijd.

Zonde, want het is een verfijnd stukje techniek. Achterin ligt een 5,0-liter V8 die 1.280 pk genereert en als je E85-brandstof in de tank giet, stijgt het vermogen zelfs tot een bloedstollende 1.600 pk. En dat bij een gewicht van 1.525 kilogram. Hiermee sprint de Koenigsegg in zo’n 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt een duizelingwekkende 483 km/h.