Koopwijzer: Jaguar F-type – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Jaguar F-type is een warmbloedige sportauto voor non-conformistische liefhebbers. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Meer sportauto en minder grand tourer. Met de nieuwe F-type van 2012 richt Jaguar de pijlen meer dan ooit op de Duitse concurrentie. Ook als occasion is de Engelse tweezitter een feestelijk en exclusief alternatief voor de volumemodellen van zijn segment.

Carrosserie Jaguar F-type

De F-type, modelcode X152, wordt onder de XK gepositioneerd. Met dit topmodel deelt de 4,47 meter lange F-type zijn aluminium constructie en een deel van zijn platform. De vormgeving van de Convertible en de Coupé is jeugdig, dynamisch en herkenbaar Jaguar met interessante details, zoals verzonken portiergrepen en een uitklapbare achterspoiler. De Convertible heeft een goed geïsoleerde stoffen kap, die in 12 seconden en tot bijna 50 km/h opent of sluit. De R, R-Dynamic en SVR zijn extra sportief, maar vrij beschaafd aangekleed; de SVR heeft een opvallende, vaste achtervleugel.

📆Tijlijn 2000 – Jaguar F-type studiemodel 2011 – Jaguar C-X16 studiemodel 2012 – introductie Jaguar F-type Convertible (X152) 2013 – F-type Coupé 2014 – Project 7, R AWD 2016 – SVR, British Design 2017 – 2.0 Ingenium, kleine facelift, 400 Sport 2019 – grote facelift, V6 vervalt 2023 – F-type 75, einde productie

Contrasterende cabriokapkleuren, het Design Pack en Black Pack, koolstofvezel afwerking, een glazen panoramadak en een elektrisch bedienbare achterklep (Coupé) zijn opties. Na een kleine facelift in 2017, met een nieuwe voorbumper en full-led koplampen, volgt eind 2019 een grote facelift met nieuwe bumpers, motorkap, pixel-led koplampen en achterlichten. Bij vroege exemplaren komen weleens haperende deurgrepen, een weigerende tankklep en condensvorming in de koplampen voor. Check bij de Convertible of het dak stilstaand én rijdend soepel opent en volledig sluit.

Interieur Jaguar F-type

Ten opzichte van de XK is de F-type krapper. Het tweezits interieur biedt weinig bergruimte en de bagageruimte meet slechts 196 liter (Convertible) of 407 liter (Coupé). De vormgeving, aankleding en afwerking maken veel goed. Geen gelikte materialen en visueel geweld, maar rust, stijl en sfeer. Een driespaaks stuur en een analoog/digitaal instrumentarium gaan gepaard met een brede middenconsole met fysieke bedieningselementen en een groot infotainmentdisplay. Een aardige gimmick zijn de uitschuifbare ventilatieroosters.

Er is voor de bekleding keuze uit half stof/half leer, leer en premium leer in talloze kleurcombinaties. Meervoudig elektrisch verstelbare Performance- of R Performance-sportstoelen met actieve wangen, stoelverwarming, rijhulpsystemen, sfeerverlichting en Meridian audio zijn slechts een greep uit de optielijst. De facelift van 2017 brengt nieuwe stoelen, een 8-inch Touch Pro-scherm en actieve parkeerhulp. De facelift van 2019 omvat onder meer een nieuw digitaal instrumentarium en 10-inch Touch Pro-scherm.

Motor

Aanvankelijk is er keuze uit de modelvarianten V6, V6 S, V8 S en V8 R. Later veranderen de modelaanduidingen en volgen nieuwe uitvoeringen, waaronder de extra hete SVR. De onderliggende techniek is vrijwel gelijk. De zescilinder heeft een 3.0 V6 met een mechanische compressor (340-400 pk, 450-460 Nm). De achtcilinder heeft een 5.0 V8 met een mechanische compressor (450-575 pk, 580-700 Nm). Dankzij een actief uitlaatsysteem klinken de snelste versies nog beter dan ze presteren. In 2018 verschijnt een nieuwe 2.0 ‘Ingenium’ viercilinder turbomotor (300 pk, 400 Nm).

De V6 vervalt bij de facelift van eind 2019. Voortaan heten de uitvoeringen P300 (2.0) en P450 of P575 (5.0 V8). Regelmatig onderhoud en een respectvolle omgang zijn bij alle motoren essentieel voor een lange levensduur. Aandachtspunt bij de V6 is slijtage van de klepbediening. Bij de V8 komen weleens versleten distributiekettingspanners en defecte hogedruk-brandstofpompen voor. Controleer de V6 en de V8 op bijgeluiden van de compressor die op slijtage wijzen.

Transmissie Jaguar F-type

De motoren zijn in lengterichting voorin geplaatst en drijven de achterwielen aan. Vrijwel alle auto’s verlaten de fabriek met de achttraps ‘QuickShift’-automaat met koppelomvormer. De V6 is ook verkocht met een handgeschakelde zesbak. AWD is beschikbaar in combinatie met de V8 en de krachtigste V6. Voor extra grip en tractie zorgt een mechanisch sperdifferentieel (V6) of een elektronisch geregeld sper met torque vectoring (V8). Voor de ZF-automaat geldt de mantra dat periodieke oliewissels de levensduur verlengen. Controleer of het achterdifferentieel geen olie zweet en of de subframes en de wielophanging (rubbers) in goede conditie verkeren.

Wielophanging

De wielophanging is rondom onafhankelijk met dubbele draagarmen. De elektrische stuurinstallatie is niet de allerscherpste, maar daar staan speelse en uitdagende rijeigenschappen tegenover. Onder het beschaafde uiterlijk is de F-type naar wens een heftige hooligan met drift- en burn-outcapaciteiten, waar menig muscle-car een puntje aan kan zuigen.

Ook is een adaptief sportonderstel leverbaar. Verder zijn er vier remsystemen, waaronder een lichtgewicht sportremsysteem met koolstofvezel-keramische (CCM) remschijven. Af fabriek zijn de wielen 18 tot en met 20 inch groot.

Welke Jaguar F-type moet ik hebben?

Met geen enkele uitvoering doe je een verkeerde aankoop. Met een V6 of V8 is de F-type zoals hij is bedoeld, maar dat betekent niet dat je aan de viercilinder geen lol kunt beleven. Tot de facelift is er keuze uit de V6 (18-inch, xenon, leer/stof, 8-inch navigatie), de V6 S (19-inch, adaptief sportonderstel, high performance-remmen, sperdifferentieel, actieve sportuitlaat, leer), de V8 S (20-inch, adaptief sportonderstel, super performance-remmen, actief sperdifferentieel, actieve sportuitlaat, performance-stoelen, premium leer) en de V8 R (20-inch, adaptief sportonderstel, super performance-remmen, instelbare actieve sportuitlaat, R Performance-sportstoelen, premium leer, configurable dynamics, Meridian-audio). Vanaf de facelift zijn er minder, maar rijker aangeklede uitvoeringen (P300, P450, P575).

Moet de Jaguar F-type het worden?

Maattechnisch, prestatietechnisch en prijstechnisch bevindt de F-type zich ook als occasion precies tussen concurrenten als de Porsche Cayman/Boxster en 911, terwijl de vormgeving zich kan meten met modellen van bijvoorbeeld Aston Martin. Onder de beschaafde uitstraling is het een warmbloedige en levendige auto met uitdagende rijeigenschappen en een opzwepend motorgeluid. Wie daarvoor valt, vindt in deze (prijs-)klasse bijna geen alternatieven die deze eigenschappen op dezelfde geslaagde manier verenigen.

