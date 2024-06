Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische occasion kopen? Zoveel kost degradatietest EV-accu

Een groot punt van zorg voor veel occasionkopers die zoeken naar een elektrische auto, is de staat van de batterij. Als de accu van je EV-occasion kort na aankoop de geest geeft, kan dat uitlopen op een financieel drama. Een accudegradatietest kan je die zorgen ontnemen, maar hoeveel kost zo’n keuring eigenlijk?

Recent schreven we over Tesla Model 3, die vijf jaar geleden in Nederland ten tonele verscheen. Nu veel leasecontracten aflopen, wordt de occasionmarkt overspoelt met deze EV. Op de batterij geldt een garantietermijn van 8 jaar of 160.000 kilometer (192.000 kilometer voor vierwielaandrijvers). Hoewel de 8 jaar nog niet verstreken zijn, hebben met name de goedkopere occasions vaak al meer dan 160.000 kilometer op de klok staan.

Kosten van vervangen EV-accu

Veel autofabrikanten bieden vergelijkbare, jarenlange garanties aan op de accupakketten in hun EV’s. Is die garantie verlopen, dan zul je zelf op moeten draaien voor de kosten van een defecte accu.

De ANWB stelt dat de huidige batterijen ongeveer 10 tot 20 jaar meegaan voordat ze toe zijn aan vervanging. Houd je die tijdspanne aan, dan kunnen vroege Tesla Model S-occasions binnenkort aan de beurt zijn. Het vervangen van een EV-batterij kost volgens de ANWB tussen de 3.000 en 13.000 euro, al gaan er verhalen rond van nog hogere vervangingskosten.

Accutest in 15 minuten

Het vervangen van een accu kan dus flink in de papieren lopen. Het is dan ook verstandig om vóór aankoop van een elektrische occasion een accudegradatietest uit te laten voeren.

Er zijn verschillende aanbieders van accutests. Zo kan Dekra snel een accu testen, waarna je binnen 15 minuten resultaat krijgt. Deze test kost 145 euro. ANWB-leden krijgen 10 procent korting.

Een aanrader voor degenen die van plan zijn een elektrische occasion aan te schaffen, al kan een goed testresultaat overigens ook handig zijn als je juist een EV wil vérkopen.

Premium batterijtest Aviloo volgens ANWB de beste

Een andere partij is Aviloo, waar de ANWB ook over te spreken is: “Wij staan helemaal achter de test van Aviloo. We hebben zelfs een onderzoek gedaan naar verschillende aanbieders van dit soort testen en zijn tot de conclusie gekomen dat de state of health bepalen echt het beste gaat door gebruik te maken van de premium-batterijtest van Aviloo.”

Voor de test krijg je een toestel, een zogeheten Aviloo Box, thuisgestuurd die nodig is bij het uitvoeren van de batterijtest. Naderhand dien je dit huurtoestel terug te sturen en krijg je de resultaten toegezonden.

Kosten van de accudegradatietest

De test geeft uitgebreid aan hoe gezond de batterij nog is en wat zijn capaciteiten zijn vergeleken met een nieuwe accu. Deze accutest kost 99 euro. Een goede deal om een prijzige kat in de zak te voorkomen als je op zoek bent naar een EV-occasion.