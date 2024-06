Deel dit: Share App Mail Tweet

Leasecontracten lopen af: zo weinig kost Tesla Model 3-occasion nu

De Tesla Model 3 verscheen in 2019 op de Nederlandse markt. Nu, vijf jaar later, lopen veel leasecontracten af, waardoor de tweedehandsmarkt verzadigd raakt. Een gunstige positie voor degenen die speuren naar een elektrische occasion.

De Tesla Model 3 zette de EV-markt op zijn kop. Na de Roadster, de Model S en de Model X, verscheen de Model 3 in de line-up. Waarom Model 3? Nou, in combinatie met de later volgende Model Y zou deze modelreeks het acroniem S3XY uitspellen. Humor, zo meent Tesla-CEO Elon Musk.

Tesla Model 3 blijkt populaire elektrische auto

Grappig of niet, Musk lacht sowieso. Zowel de Model 3 als de Model Y groeiden uit tot een absoluut verkoopsucces. In 2019 mocht de Model 3 zich de meest verkochte auto van ons land noemen. Nee, niet de meest verkochte EV, maar de meest verkochte auto overall! Vorig jaar ging die titel naar de Model Y.

Vooral onder leaserijders (of de werkgevers daarvan) met groene idealen is de Tesla Model 3 erg populair. Vreemd is het niet. Ondanks de flinke aanwas van nieuwe elektrische modellen van andere merken, behoort de Tesla steevast tot de allerbesten in de EV-markt. Het lage verbruik en Tesla-laadnetwerk blijkt moeilijk te kloppen. Toch is hij zeker niet foutloos, zo werd duidelijk toen Autovisie een Model 3 uit China in de duurtest had. Onze ervaringen lees en zie je hier.

Als occasionkoper heb je niet alleen mazzel vanwege de aflopende leasecontracten waardoor je de Tesla Model 3 in groten getale vindt als occasion. Een ander voordeel is dat CEO Elon Musk, tot ongenoegen van Tesla-bezitters en leasemaatschappijen, de afgelopen jaren meermaals de nieuwprijzen flink heeft verlaagd. De restwaarde daalt immers vrolijk mee.

Prijs van een Tesla Model 3-occasion

Goed, je wil een Model 3-occasion kopen. Hoeveel geld ben je nu dan minimaal kwijt? Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel bijna 500 gebruikte Model 3’s te koop, waarbij de goedkoopste voor 18.750 euro te koop staat. Ter vergelijking: toen we in oktober vorig jaar voor onze Manners-collega’s naar de goedkoopste Model 3 speurden, zagen we een flink gehavend model voor eenzelfde prijs te koop staan. Wel had dat exemplaar minder kilometers op de klok.

De goedkoopste Tesla Model 3 die je nu op Gaspedaal.nl vindt, is dit exemplaar uit 2019 met op de klok iets meer dan twee ton. Daardoor valt de auto buiten de garantietermijn. Dat laatste zal veel potentiële kopers afschrikken. Een accupakket vervangen kan namelijk flink in de papieren lopen. Mocht je je daar zorgen over maken, dan kun je een accudegradatietest laten uitvoeren.