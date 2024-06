Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Born VZ: zoveel kost de 326 pk sterke EV in Nederland

Als je de Volkswagen ID.3 niet sportief genoeg vindt, kun je bij Cupra aankloppen voor de Born. Voor wie dat model te tam is, biedt het merk de VZ met 326 pk aan. Die uitvoering heeft nu een Nederlands prijskaartje gekregen.

VZ staat voor het Spaanse woord ‘veloz’ en betekent ‘snel’. Het is overigens niet zo dat deze uitvoering van de elektrische hatchback enkel sneller is.

De snelste Cupra Born

De Cupra Born VZ heeft naast 326 pk en 545 Nm ook een ander onderstel. Zo zijn instelbare adaptieve dempers standaard en beschikt de EV over dikkere stabilisatorstangen. Ook heeft de VZ een aangepaste stuurinstallatie waardoor hij directer stuurt.

Wat aankleding betreft, heeft het model ook wat aanpassingen ten opzichte van de standaarduitvoering. Zo heeft hij een sportstuur, 20 inch lichtmetalen wielen en sportievere stoelen. Overigens noemt Cupra de stoelen van de sportieve Born ‘kuipstoelen’. Dat is een wat overdreven benaming, al beschikken ze over flinke wangen die zijdelinkse steun geven in bochten.

Het vermogen van de Cupra Born is afkomstig van een elektromotor op de achteras. De bijna 2 ton wegende EV sprint van 0 naar 100 km/h in 5,6 seconden. De topsnelheid is begrensd op 200 km/h.

De Cupra Born VZ heeft het grootste accupakket van de reeks. Het is een 79 kWh batterij waarmee je 593 kilometer ver komt. Opladen van het accupakket kan met maximaal 185 kW aan de snellader

Batterijcapaciteit (Netto) Actieradius (gecombineerd) Elektromotor Vermogen Uitvoering Netto Catalogusprijs Excl. Bpm Excl. Btw Consumentenadviesprijs Incl. Bpm Incl. Btw 59kWh Tot 427km 170 kW / 231 pk Elektrische Aandr. Essential € 31.310 € 38.990 59kWh Tot 427km 170 kW / 231 pk Elektrische Aandr. Business € 32.136 € 39.990 59kWh Tot 427km 170 kW / 231 pk Elektrische Aandr. Performance € 34.616 € 42.990 77kWh Tot 551km 170 kW / 231 pk Elektrische Aandr. Business € 36.269 € 44.990 77kWh Tot 551km 170 kW / 231 pk Elektrische Aandr. Performance € 38.748 € 47.990 79kWh Tot 593km 240 kW / 326 pk Elektrische Aandr. VZ € 40.401 € 49.990

Rijden met de Cupra Born

Autovisie reed eerder al met de Cupra Born. In onderstaande video vertelt redacteur Peter Hilhorst je alles over de EV.