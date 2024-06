Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: één op de vijf laadpalen werkt niet

Als je rijdt met een elektrische auto of plug-in hybride, heb je het ongetwijfeld een keer meegemaakt dat een laadpaal niet werkt. Een nieuwe studie van Harvard Business School toont aan dat een op de vijf laadpunten niet werkt.

Voor het onderzoek is gekeken naar meer dan een miljoen recensies van laadpalen in Noord-Amerika, Europa en Azië. De betrouwbaarheidsscore van de laadpalen valt tegen.

Veel laadpalen werken niet volgens onderzoek

Die score is 78 procent. Dit betekent dat ongeveer éé op de vijf laadpalen niet werkt. Omar Asensio, die leiding gaf aan het onderzoek, laat weten dat de laadpunten veel onbetrouwbaarder zijn dan tankstations.

Prijzen

Daarbij zijn de onduidelijke prijzen bij laadpalen ook een groot probleem. Ook in Nederland is dit een bekend issue. Hoewel een sticker of QR-code waarmee je de prijs op kan zoeken verplicht is, blijken deze vaak niet aanwezig of vervaagd.

Onderhoud van laadpalen is dus een probleem, ook in ons land. Dit zal aangepakt moeten worden. Anders staan er over een paar jaar allemaal nutteloze palen bij parkeervakken.

Dit prijsprobleem komt dus op meer plekken ter wereld voor. Dat kunnen we niet van alle punten die het onderzoek aansnijdt zeggen. Zo zegt Asensio dat er ‘oplaadwoestijnen’ zijn. Dit zijn hele provincies waar je geen elektrische auto kan opladen. Dit zie je op sommige plekken in bijvoorbeeld Washington of Virginia. In Nederland vind je eigenlijk op iedere straathoek wel een laadpaal, zeker in woonwijken en stedelijke gebieden.

Laadpalen in Nederland

Eind overig jaar waren er in Nederland 760.000 oplaadpunten waarvan 140.000 openbare. Als we hier de 22 procent niet-functionerende laadpalen vanaf halen, dan komen we uit op meer dan 109.000 werkende palen in ons land. Al is die 22 procent een grove schatting omdat het drie continenten omvat.