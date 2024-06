Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-doel te ambitieus: Mercedes investeert opnieuw in brandstofmotoren

Elektrische auto’s de toekomst? Ja, maar de plannen van Europa waar fabrikanten in mee moeten gaan, zijn waarschijnlijk te ambitieus. Ook Mercedes ziet dit nu in en investeert opnieuw in brandstofmotoren.

Mercedes richtte zich vol op elektrificatie. Het doel was om tegen 2030 enkel nog elektrische auto’s aan te bieden. Echter, begin van dit jaar liet het merk weten dat het ook tot ver na 2030 verschillende aandrijflijnen zal aanbieden.

EV-doel te ambitieus

Vooralsnog houdt de Europese Unie een verbod op nieuwe auto’s met brandstofmotoren per 2035 aan. Er mogen dan enkel nog auto’s zonder uitstoot via een uitlaatpijpje verkocht worden, al zijn er uitzonderingen.

Hoewel de EU het plan nog niet uitstelt, zien fabrikanten in dat het lastig haalbaar is. Daarbij mogen er dus nog 10 jaar lang auto’s met brandstofmotor verkocht worden, mits ze aan de emissienormen voldoen. En daar is nog flink markt voor, helemaal buiten Nederland. Wij zijn immers een van de koplopers wat betreft elektrificatie.

Mercedes investeert in brandstofmotoren

Mercedes investeert 14 miljard euro in de ontwikkeling van nieuwe personenauto’s. Dit geld gaat naar elektrificatie, digitalisering en nu dus ook naar nieuwe hightech verbrandingsmotoren, dat laat CEO Ola Källenius weten in het Duitse Wirtschaftswoche. Hoeveel er exact naar brandstofmotoren gaat, is onduidelijk. Het is in ieder geval veel meer dan eerder gepland was, stelt hij.

Volgens de CEO van Mercedes is het niet zo dat het merk minder inzet op elektrische auto’s. Net als veel andere fabrikanten gaan ze dus door met brandstof en elektriciteit. Door onduidelijk overheidsbeleid en wellicht onhaalbare doelen is dit de weg die veel fabrikanten momenteel inslaan. Zo hebben BMW en Stellantis, om maar een voorbeeld te noemen, platformen voor zowel elektro- als brandstofmotoren.