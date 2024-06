Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wint in Oostenrijk ook derde sprintrace van seizoen

Max Verstappen heeft in Oostenrijk ook de derde sprintrace van dit seizoen gewonnen. De van poleposition gestarte Nederlander werd in de vijfde ronde even ingehaald door de Brit Lando Norris van McLaren, maar heroverde zijn leidende positie meteen weer en reed overtuigend weg. Daardoor loopt de Nederlander 2 punten uit op de als derde geëindigde Norris in de WK-stand.

Norris’ teamgenoot Oscar Piastri moest als nummer 2 bijna vijf seconden toegeven op Verstappen, die zo foutloos bleef in sprintraces dit seizoen. Eerder won de leider in de WK-stand al de korte racevarianten in China en Miami.

Verstappen sprak van een “pittige” sprintrace. “Mijn eerste ronde was heel goed, maar daarna kwam ik moeilijk weg. Al snel kwamen er een paar spannende duels. Toen ik eenmaal uit de DRS-zone was, kon ik meer mijn eigen race rijden. We moesten ervoor werken vandaag en hebben een paar dingen om over na te denken voor morgen”, zei de coureur van Red Bull in het interview op de baan.

Ruim

Verstappen toont dit hele weekend op de Red Bull Ring in Spielberg al aan snel te zijn. Zowel in de training als kwalificatie voor de sprintrace kon niemand hem bijhouden. Ook de laatste twee races waren een prooi voor de drievoudig wereldkampioen, die dit seizoen een stuk minder dominant is dan vorig jaar.

Verstappen gaat desondanks ruim aan de leiding in de WK-stand, met 71 punten meer dan Norris (227 om 156). Zondag vanaf 15.00 uur krijgt de Nederlander in de hoofdrace een nieuwe kans om zijn voorsprong uit te bouwen. Daarvoor wordt zaterdagmiddag nog de kwalificatie gereden.

ANP