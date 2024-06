Deel dit: Share App Mail Tweet

Compacte occasion: Volkswagen biedt veel ruimte in kleine SUV

Oké, de enorme belangstelling voor compacte SUV-modellen is wel te verklaren. Het zijn gewoon handige, ruime en toch vrij compacte gezinsauto’s. En ook nog een beetje stoer. Mooi, maar je wil wel een gewoon, vertrouwd merk. Keuze te over, welke gaat het worden? Misschien deze Volkswagen T-Cross een geschikte occasion voor jou.

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Vandaag, bij de laatste kandidaat van de week, maken we onze favoriet bekend. Deze week aandacht voor compacte SUV’s van maximaal 20.000 euro. De Ford Puma mocht het spits afbijten, gevolgd door deze Renault. Als derde en laatste kandidaat van deze week stellen we je voor aan de Volkswagen T-Cross.

Volkswagen T-Cross (2018 – 2023)

Met de T-Cross, gebaseerd op de Polo, biedt Volkswagen ook een heel sterke aanbieding in deze klasse. Hij is vrijwel even populair. De T-Cross is ook heel ruim en doordacht, met een verschuifbare achterbank, waardoor de bagageruimte variabel is. Maximaal bedraagt die 455 liter, dat is al heel royaal.

De T-Cross rijdt prima, voldoende comfortabel en iedereen kan ermee overweg. De 70 kW-motor is maar net-aan sterk genoeg en haalt ongeveer 1 op 16. De sterkere versie (81 kW) is wel een aanbeveling, zeker met de DSG-automaat. Er is volop aanbod aan occasions, zoals deze blauwe 1,0/70 kW ‘Life’ (2020, 47.000 km) voor 19.950 euro in Venlo.

Aandachtspunten van de Volkswagen T-Cross

Bij de 1,0-liter driecilinder komt het voor dat de motor niet op het gaspedaal reageert, door een kapot gasklephuis. Daar moet een nieuwe in. Elke cilinder heeft een ‘eigen’ bobine. Die gaan wel eens stuk, waardoor de motor op twee cilinders loopt. Dat ontgaat niemand. Het is geen ramp, maar moet wel direct gemaakt worden, anders gaat de katalysator eraan. Dit kan op elk van de drie cilinders terugkomen. Het voelt hetzelfde, maar het gebeurt ook dat een van de bougies het begeeft.

Welke occasion wordt het?

Dit trio is enorm aan elkaar gewaagd. De Captur en de T-Cross zijn het populairst, dus voor hetzelfde geld kom je uit bij een exemplaar met net iets meer kilometers. Los daarvan is de Puma het zuinigst en rijdt het fijnst. Dus… ik kies voor de Ford Puma!