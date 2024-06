Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is stijlvol, betrouwbaar en inmiddels vrij betaalbaar

De markt is dol op compacte SUV’s, zo bewijst het Nederlandse straatbeeld. Niet vreemd, het zijn immers handige, ruime en toch vrij compacte gezinsauto’s die ook nog eens een beetje stoer ogen. Mooi, maar je wilt wel een gewoon, vertrouwd merk. Misschien is deze Renault Captur-occasion iets voor jou.

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend. Ditmaal aandacht voor compacte SUV’s voor maximaal 20.000 euro. Afgelopen dinsdag mocht deze auto het spits afbijten. Vandaag focussen we ons dus op de Renault Captur-occasion.

Renault Captur (2019 – 2024)

Met de Captur is Renault zo’n beetje de uitvinder van dit soort auto’s. Deze generatie is weer verder ontwikkeld, met vooral meer bagageruimte. Die is variabel, want de achterbank is met één hand te verschuiven. Als er twee kleintjes meegaan is er meer ruimte beschikbaar, als opa en oma meerijden dan gaat de bank naar achteren en is er nog altijd 422 liter beschikbaar. Zo zit de occasion vol met slimme zaken.

Hij rijdt heel prettig, vooral comfortabel en de 1,3 haalt 1 op 15 á 16. Er is véél aanbod in Renault Captur-occasions als gevolg van het verkoopsucces. Voor 19.995 euro vinden we deze blauwe occasion (1,3 ‘Intens’, 2020, 58.000 km) bij een autobedrijf in Breda wel een aanbeveling waard.

Aandachtspunten van de occasion

Deze generatie van de Captur is bijzonder betrouwbaar. Het enige rariteitje is dat weleens voorkomt, is dat de motor niet meer wil starten nadat de tank helemaal leeg is gereden.

Doorrijden tot de tank leeg is, is altijd onverstandig, maar in zo’n geval wil de Captur alleen weer aan het werk als er ruim tien liter in de tank zit en een ‘noodjerrycan’ is dus meestal te klein. Dus… gewoon niet leegrijden! Verder zijn er bij de Renault Captur-occasion geen euvels bekend.