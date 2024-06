Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne en compacte Ford-SUV is nu voordelige occasion

Oké, de enorme belangstelling voor compacte SUV-modellen is wel te verklaren. Het zijn gewoon handige, ruime en toch vrij compacte gezinsauto’s. En ook nog een beetje stoer. Mooi, maar je wil wel een gewoon, vertrouwd merk. Keuze te over, welke gaat het worden? Misschien deze Ford Puma-occasion?

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend. Vorige week behandelden we ruime stationwagens voor maximaal twintig mille. Ditmaal aandacht voor compacte SUV’s voor hetzelfde prijskaartje. De Ford Puma mag het spits afbijten.

Ford Puma (2020 – 2024)

De Puma is om te beginnen een ‘echte Ford’. Dat betekent behalve een prima veercomfort, ook mooi directe besturing, vlotte prestaties en een heerlijk schakelende zesbak. Het interieur is net ruim genoeg voor vier volwassenen, dus twee pubers achterin, dat gaat nog prima.

(Afbeelding: Autowereld / Elegance Car Selection) (Afbeelding: Autowereld / Elegance Car Selection)

(Afbeelding: Autowereld / Elegance Car Selection) (Afbeelding: Autowereld / Elegance Car Selection)

De bagageruimte is met 456 liter een van de grootste in deze klasse. Onder de vloer zit een plastic bak van 80 liter met een afvoer: handig om bijvoorbeeld vuile spullen af te spoelen, dat heeft geen enkel ander merk. Gemiddeld rijdt de 92 kW-versie met gemak 1 op 17 á 18. Bij een autobedrijf in Zwaag staat deze waarschijnlijk net geïmporteerde metallic rode 1,0/92 kW hybride Titanium (2020, 31.000 km) voor 19.950 euro.

Aandachtspunten van de Ford Puma-occasion

Als de Puma niet start en het dashboard is helemaal ‘zwart’, dan is de oorzaak alleen enige vervuiling in een zekeringkast. Als je weet waar je moet zijn, is het een kwestie van schoonmaken. Een losse aansluiting op de 48V-accu bij een hybrideversie veroorzaakt ook dat de motor niet wil starten. Vastzetten, klaar! Verder is de Puma dus heel betrouwbaar. Liever een ruime stationwagen van Ford? Check dan deze occasion voor dezelfde prijs.