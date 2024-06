Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruimte nodig? Deze jonge occasion voor 20.000 euro heeft het

Lekker met pensioen, je zakenauto gaat weg, wat nu? Je hebt ruimte nodig, een flinke, variabele bagageruimte, en dùs wordt het een stationcar, met volop rijcomfort en een automaat. Maar welke occasion kies je dan?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime stationwagon met automaat voor maximaal 20.000 euro. Ben je geen fan van de Ford Focus, kom dan op donderdag of zaterdag terug naar onze site voor nóg twee opties.

Ford Focus Wagon (2018 – 2022)

De Focus kan bogen op erg fijne rijeigenschappen, dat is typisch Ford. Hij stuurt gewoon lekker, prima wegligging, behoorlijk rijcomfort en dus is het een plezier om in te rijden. Daarbij is de 1,5-liter motor ook heel fijn, soepel en ruimschoots sterk genoeg. In de praktijk rijdt hij gemiddeld 1 op 15.

Het drukke dashboard went wel. Mooi detail: als je de deuren opent, ‘grijpt’ er meteen een plastic beschermrandje omheen. Met een minimuminhoud van 608 liter is de bagageruimte net niet de grootste in deze klasse.

Er is véél aanbod aan gebruikte exemplaren. De witte 1.5 ‘Active Business’ Automaat (2020, 94.000 km) voor € 19.990 bij een autobedrijf in Schagen, bijvoorbeeld.

Waar op letten bij deze occasion?

Een kleine storing in de zekeringkast kan veroorzaken dat het dashboard niet meer werkt en de auto start ook niet. Dat is ter plekke snel op te lossen.

Een rammelend geluid uit de motor duidt op een uitgerekte nokkenas-ketting. Als dat langer duurt, slaat de motor niet meer aan. Dat is alleen in de garage te verhelpen en is eigenlijk het gevolg van slecht of te laat onderhoud.