Zo onnodig veel vermogen heeft de Audi RS E-Tron GT Performance!

De RS E-Tron GT Performance is de krachtigste Audi ooit, zo lezen we in de begeleidende persinformatie. Normaal gesproken zouden we dat best indrukwekkend vinden, maar het is een elektrische auto… Die geef je met een handomdraai 1.000 pk of meer.

Toen de Bugatti Veyron in 2005 uitkwam, sloegen we allemaal steil achterover van verbazing. Wauw! Een vermogen van 1001 pk uit een 8,0-liter W16 met vier turbo’s. De technische uitdagingen voor de Bugatti-ingenieurs moeten immens zijn geweest.

Audi E-Tron GT met maximaal 925 pk

Met een elektrische auto is het relatief eenvoudig om torenhoge vermogens te bereiken. Het is de reden dat er sinds een paar jaar allemaal kleine startups uit hoeken en gaten komen kruipen met ruim 1.500 pk sterke elektrische hypercars.

Een vermogen van 925 pk, zoals de Audi RS E-Tron GT Performance heeft, spreekt daardoor weinig meer tot de verbeelding. Tot je in de auto rijdt, ongetwijfeld, want het effect van de instantpower op de spieren in je nek moet vernietigend zijn.

De RS E-Tron GT Performance is één van de twee RS-modellen in het vernieuwde E-Tron-gamma. Er is ook nog een RS E-Tron GT, die met 856 pk voor de dag komt en in 2,8 seconden naar 100 km/h sprint. De 925 pk leverende Performance is 0,3 seconden sneller. Beide zijn begrensd op 250 km/h.

Er is nog een E-Tron GT-variant, overigens, de S. Het voorlopige instapmodel van de reeks is 679 pk sterk en doet op de 0-100 km/h-sprint, met een tijd van 3,4 seconden, weinig onder voor de twee RS-versies. Zijn topsnelheid ligt heel iets lager, op 245 km/h.

Vierwielaandrijving en luchtvering

Alle E-Tron GT’s hebben vierwielaandrijving en luchtvering. De RS-modellen zijn standaard uitgerust met remschijven met een wolfraam-coating, maar kunnen worden voorzien van koolstofkeramische remmen. Optioneel zijn ook een actief onderstel en vierwielsturing.

In 18 minuten op 80 procent laadniveau

Audi rust de E-Tron GT nu uit met een 97 kWh-batterij (netto). Dat was voorheen 85 kWh. Wat de winst op het gebied van actieradius is, meldt Audi helaas niet, maar vóór de facelift zat het model op maximaal 488 kilometer.

Interessant is dat Audi de laadsnelheid flink heeft verhoogd, van 270 naar 320 kW. Dat betekent dat de accu in 18 minuten is op te laden van 10 tot 80 procent laadniveau. Ook kan de E-Tron nu tijdens het remmen meer energie terugwinnen. Het recuperatievermogen is toegenomen van 290 naar 400 kW.

Weinig uiterlijke wijzigingen

Tot slot, we hebben het f-woord al een paar keer genoemd, facelift, maar wat is er precies veranderd dan? Weinig. Audi heeft rondom aan de bumpers, achterdiffuser en grille gesleuteld, maar de verschillen zijn erg subtiel. In het interieur lijkt de belangrijkste wijziging het boven en onder afgeplatte stuur te zijn.